Ostern 2023: Tourismusagentur SH zieht positive Bilanz Stand: 11.04.2023 17:08 Uhr Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein zieht nach den Osterfeiertagen eine positive Bilanz: Vor allem an der Küste gab es demnach einen guten Saisonauftakt.

Das sonnige Oster-Wetter hat am Wochenende in Schleswig-Holstein für volle Promenaden und ausgebuchte Unterkünfte gesorgt. Zahlreiche Tagestouristen zog es zum Beispiel während der Feiertage an die Husumer Bucht (Kreis Nordfriesland). Dort besonders gefragt waren Schiffsausflüge ins Wattenmeer. Auch in Lübeck-Travemünde wurden am Wochenende viele Gäste verzeichnet. Der Höhepunkt des Ostersonntags: die traditionelle Parade der Riesen-Ostereier entlang der Travemünder Promenaden.

Unterkünfte zu mehr als 80 Prozent ausgelastet

Zudem nutzten tausende Menschen das lange Wochenende für einen Kurzurlaub im nördlichsten Bundesland. Die Tourismusagentur berichtet von vollen Hotels und Restaurants im ganzen Land. In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) waren besonders die Ferienwohnungen gut gebucht - genauso am Ostseefjord Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg).

Insgesamt waren schon vor Ostern landesweit deutlich mehr als 80 Prozent der Unterkünfte ausgebucht. Eine genaue Auswertung - auch der einzelnen Regionen - soll es in den kommenden Tagen geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2023 | 17:00 Uhr