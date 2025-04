Stand: 17.04.2025 13:17 Uhr Ostermarsch in Wedel: Friedensnetzwerk ruft zum Protest auf

Das Friedensnetzwerk Kreis Pinneberg ruft am Sonnabend zum Ostermarsch auf. Laut einem Sprecher fordert das Netzwerk unter anderem einen Waffenstillstand in der Ukraine, keine Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland, ein Ende der Rüstungsexporte und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag der UNO.

Die Auftaktkundgebung soll ab 10 Uhr auf dem Wedeler Rathausplatz stattfinden. Im Anschluss plant das Netzwerk, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch die Stadt zu ziehen. Laut einem Sprecher rechnet das Friedensnetzwerk mit 100 bis 150 Menschen – ähnlich wie im vergangenen Jahr, so der Sprecher. Ostermärsche für den Frieden fanden erstmals in den 1960er-Jahren statt; in den 1980ern – zum Höhepunkt des Kalten Krieges – gingen bundesweit mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wedel Kreis Pinneberg