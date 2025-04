Stand: 17.04.2025 16:37 Uhr Ostermärsche in Lübeck und Eutin geplant

Die aktuellen Aufrüstungspläne in Deutschland und Europa angesichts des Krieges in der Ukraine sind in diesem Jahr Thema der Ostermärsche. Am Karsamstag finden sie unter anderem in Eutin (Kreis Ostholstein) und Lübeck statt. In der Hansestadt startet die Auftaktkundgebung um 14 Uhr auf dem Rathausmarkt. Im Anschluss ist ein Marsch durch die Innenstadt geplant, teilten die Veranstalter der "Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen" mit. In Eutin beginnt der Ostermarsch bereits um 11 Uhr vor der ehemaligen LMK-Einkaufswelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein