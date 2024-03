Stand: 31.03.2024 13:37 Uhr Osterfeuer sorgen für Fehlalarme bei Feuerwehr

Wegen des Brandgeruchs von Osterfeuern, die am Samstagabend in vielen Orten in Schleswig-Holstein stattfanden, gingen bei den Feuerwehren zahlreiche Notrufe ein. Die Einsatzkräfte mussten mehr als ein Dutzend Mal ausrücken, wie die Einsatzleitstellen der Feuerwehren im Land berichten. Sie schauten zur Sicherheit nach - es waren dann jedoch immer Fehlalarme. Solche Einsätze gab es zum Beispiel in mehreren Orten an der Westküste oder am Uni-Klinikum in Kiel. Dort wurde wegen des Alarms die Notaufnahme geräumt.

