Osterfeuer begeistert Hunderte am Travemünder Strand Stand: 17.04.2022 12:00 Uhr Ganz zur Freude von vielen hundert Menschen hat in Lübeck-Travemünde am Strand das Osterfeuer stattgefunden. Die Besucher kamen zum Teil von weit her, um sich das Spekakel im Sand anzugucken - zur Freude des Veranstalters.

von Philipp Kamke

An den Getränkewagen an der Travemünder Promenade ist der Andrang groß. Es ist Karsamstag, 16 Uhr, der Tag des traditionellen Osterfeuers. Das Event am Nachmittag gehört dazu - mit Getränkewagen, Wurstständen, Pommesbude und Livemusik. Patrick und Dennis Gehl stehen im Bierwagen. Sie haben die Veranstaltung mitorganisiert, nach zwei Jahren Pause dürfen sie nun endlich "wieder ran", wie sie sagen. "Wir sind alles Travemünder Jungs. Da ist das Osterfeuer natürlich ein besonderes Event, das ist doch klar", sagt Patrick Gehl, während er einem Gast ein Getränk ausschenkt. Sein Bruder Dennis blickt derweil in Richtung Strand, wo der große Haufen an Geäst aufgetürmt ist, der am Abend entzündet werden soll. "Heute weht nur ein leichter Wind, das sind super Bedingungen für das Osterfeuer", sagt der Geschäftsführer seines Event-Unternehmens. "Wir hatten hier auch schon Schneesturm. Das ist nach der Corona-Pause ein richtig guter Tag."

Hunderte Gäste wollen das Osterfeuer sehen

Inzwischen ist es kurz nach 19 Uhr, die Sonne ist fast untergegangen. Patrick Gehl steht jetzt am Strand am DJ Pult und heizt den Menschen ein. Die strömen in immer größeren Mengen Richtung Absperrung rund um den großen Berg, der gleich brennen wird und bewegen sich zu seinen Beats. Es wirkt schon sehr wie früher, wie vor der Pandemie. Jan Frehse ist aus Hamburg angereist - der Besuch in Travemünde zu Ostern hat für ihn schon Tradition. "Es ist schon aufregend. Allein zwischen so vielen Menschen ohne Masken rumzulaufen. Das ist schon ein kleines Wunder", sagt er, "und dann so viele Menschen am Strand - und Frühlingsanfang, das ist doch fantastisch." In die gleiche Kerbe schlägt Axel Staub. Auch er kommt aus Hamburg. "Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder unter Menschen. Wir waren 2019 das letzte Mal hier", erzählt Staub. "Es ist schon ungewohnt ohne Maske, bei uns in Hamburg ist immer noch Maskenpflicht. Aber es ist schön und hat sich gelohnt herzukommen", sagt er.

In wenigen Minuten brennt es lichterloh

Um 19.45 Uhr ist es soweit: Der Moment, auf den die Gäste und Veranstalter zwei Jahre gewartet haben. Zwei Mitarbeiter des Veranstalters legen Strohballen an den unteren Rand des Geästhaufens. Mit zwei Bunsenbrennern entflammen sie die Ballen. In wenigen Augenblicken steht der mehrere Meter hohe Haufen in Flammen - das Osterfeuer 2022 brennt. Einige Zuschauer applaudieren, andere holen ihre Handys raus für ein Erinnerungsfoto. "Das ich heute hier sein kann, freut mich sehr", schwärmt Besucherin Jutta Gerdes aus Rostock. "Bisher haben wir ja auf Sparflamme gelebt, ich freue mich darüber, dass das Leben wieder lebendig ist." Auch Familie Matejka ist begeistert. Daniela und Benjamin sind mit ihren Kindern Alicia und Mila aus Hamberge (Kreis Stormarn) nach Travemünde gekommen. "Für uns gehört der Besuch beim Osterfeuer dazu, man trifft viele Bekannte und Freunde und hat einfach eine gute Zeit. Schön, dass es jetzt wieder möglich ist", sagt Vater Benjamin, während er mit seiner sechsjährigen Tochter Mila auf dem Arm dem Knistern des Feuers lauscht.

Osterfeuer wird die ganze Nacht bewacht

Nach etwa zwei Stunden ist das Feuer schon deutlich runtergebrannt. Und dennoch wird es noch lange dauern, ehe es ganz aus sein wird. "Wir bewachen das Feuer die ganze Nacht über, damit nichts passiert", sagt Organisator Patrick Gehl. "Morgen werden wir den Strand säubern, dann sieht er aus wie vorher". Auf den Punkt bringt es am Ende, nach einem herrlichen Frühlingstag, die kleine Leonie, die mit ihrer Mutter da ist. "Wir sind das erste Mal hier beim Osterfeuer - und es ist einfach schön", sagt sie. Damit spricht sie vermutlich dem Großteil der Besucher aus den Herzen. Denn darauf haben die meisten gewartet. Endlich wieder raus, endlich wieder unter Leute. Es war mehr als nur ein Schritt zurück ins alte Leben: Es fühlte sich so an wie vor der Pandemie.

