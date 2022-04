Oster-Tourismus: Lübecker Bucht zieht positive Bilanz Stand: 18.04.2022 16:46 Uhr Sonniges Wetter und kaum Corona-Maßnahmen. Hotels und Restaurants in der Lübecker Bucht ziehen eine positive Oster-Bilanz. Die Auslastung lag bei 90 Prozent.

Die Tourismusbranche ist durch Corona zum Teil ordentlich gebeutelt gewesen. Das Ostergeschäft 2022 war für Hoteliers und Restaurantbesitzer in der Lübecker Bucht und den anderen Landesteilen enorm wichtig. Und die Voraussetzungen hätten in diesem Jahr kaum besser sein können. Fast keine Corona-Beschränkungen mehr, dazu bestes Wetter.

AUDIO: Lübecker Bucht: Osterauslastung bei 90 Prozent (1 Min) Lübecker Bucht: Osterauslastung bei 90 Prozent (1 Min)

Lübecker Bucht: Auslastung bei 90 Prozent

Die Hotels und Restaurants waren über Ostern schon sehr gut gebucht. Laut Tourismus-Agentur Lübecker Bucht lag die Auslastung bei 90 Prozent. Auch an den Stränden und den Promenaden tummelten sich viele Einheimische und auswärtige Gäste. Aber auch auf Webcam-Bildern von St. Peter-Ording oder Westerland auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) war es voll.

Coronabedingte Absagen konnten aufgefangen werden

Das Osterwochenende 2022 war für die Tourismusbranche ein voller Erfolg. Auch im Hotel "Mein Strandhaus" in Niendorf (Kreis Ostholstein) an der Ostsee waren alle Zimmer belegt. Zwar hätten vor Ostern einige Gäste coronabedingt noch spontan abgesagt – aber auch die Zimmer habe man schnell wieder vermieten können, sagt Hotel-Chef Volker Muuß.

Schleswig-Holstein behauptet sich im internationalen Vergleich

Und das in einer Zeit, in der auch die Urlaubsziele im Ausland wieder offen sind. Volker Muuß rechnet damit, dass Urlaub in Schleswig-Holstein auch in Zukunft attraktiv bleibt. Auch für die kommenden Wochen sind laut Tourismus-Agentur viele Hotels in der Lübecker Bucht bereits gut gebucht.

Weitere Informationen Osterurlauber reisen auf Nordfriesische Inseln an Die Buchungslage ist gut. Doch auch für Spontanurlauber gibt es laut den Tourismusbüros noch Kapazitäten auf Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt. mehr Osterfeuer begeistert Hunderte am Travemünder Strand Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das traditionelle Osterfeuer am Travemünder Strand endlich wieder entzündet werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2022 | 16:00 Uhr