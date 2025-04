Oster-Reiseverkehr: Volle Autobahnen im Norden Stand: 11.04.2025 21:03 Uhr In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag die Osterferien begonnen, auch aus Niedersachsen reisen am Wochenende viele in die Ferien. Die Folge: lange Staus auf den Autobahnen im Norden.

Auf dem Weg in die Osterferien sollten Autofahrerinnen und -fahrer mehr Zeit einplanen. Der Oster-Reiseverkehr hat bereits am Freitag für volle Autobahnen gesorgt. Auch heute rechnet der ADAC wieder mit vollen Straßen. Außerdem kann es an den Fähren zu langen Wartezeiten kommen.

Schleswig-Holstein: Staus und Wartezeiten an der Elbfähre

Auf der A1 Hamburg in Richtung Lübeck wird aktuell sieben Kilometer stockender Verkehr gemeldet. Auf der A7 stockt der Verkehr zwischen Hamburg-Hausbruch und dem Elbtunnel auf etwa vier Kilometer. Zwischen Tornesch und Pinneberg Mitte stockt der Verkehr im Baustellenbereich etwa zwei Kilometer lang. Wer mit der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen übersetzen möchte, muss ab Wischhafen aktuell bis zu anderthalb Stunden warten.

Freitag: Bis zu acht Kilometer stockender Verkehr in SH

In Schleswig-Holstein staute es sich am Freitag unter anderem auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg-Mitte im Baustellenbereich. Auch auf der A7 in Richtung Hamburg gab es am Freitag mehrere Staus. Zwischen Hamburg-Schnelsen und Othmarschen sowie zwischen Flensburg und Tarp wurden zeitweise etwa sechs beziehungsweise acht Kilometer stockender Verkehr gemeldet, die Verzögerungen betrugen jeweils rund eine halbe Stunde.

Bremen: Lkw-Fahrer fährt auf Stauende auf A27

Die A27 in Bremerhaven musste in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt werden. Ein Lkw-Fahrer hatte ein Stauende übersehen, nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr er auf die stehenden Autos auf. Der Mann wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie konnten sich den Angaben zufolge selbst aus ihren Fahrzeugen befreien.

Viel Verkehr und Baustellen: Längere Reisezeit vorprogrammiert

Der ADAC geht davon aus, dass es auch am Sonnabend voll werden dürfte auf den Straßen vor allem in Schleswig-Holstein. Autofahrerinnen und -fahrer sollten wegen der zahlreichen Baustellen mindestens eine halbe Stunde zusätzlich einplanen - auf der A1, der A7 und der A23 laut ADAC sogar noch mehr. Der Straßenverkehr dürfte sich dann am Sonntag normalisieren, bevor das Aufkommen rund um die Osterfeiertage und vor allem am Gründonnerstag voraussichtlich wieder deutlich zunehmen wird.

AUDIO: Start in die Ferien: Volle Straßen in SH erwartet (1 Min) Start in die Ferien: Volle Straßen in SH erwartet (1 Min)

Stärkster Reisetag 2025 für den Hamburger Flughafen

Auch am Hamburger Flughafen war es am Freitag voll: Der Airport rechnete mit 25.000 abfliegenden Passagieren und dem bisher stärksten Reisetag in diesem Jahr. Die grundsätzliche Empfehlung in der Ferienzeit: mindestens zwei Stunden vor Abflug da sein. Allen Reisenden, die ihr Fahrzeug am Hamburger Flughafen parken möchten, wird empfohlen, vorab online einen Parkplatz zu reservieren.

Fähren nach Sylt, Föhr und Amrum ausgebucht

Zuverlässige Indikatoren für hohes Verkehrsaufkommen sind in der Regel auch die Autozüge nach Sylt und die Fähren nach Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland). Beim Syltshuttle und für die Überfahrt nach Föhr waren die Verbindungen am Freitagnachmittag ausgebucht und auch der gesamte Sonnabend ist bereits ausgebucht. Wer spontan mit dem Pkw an den Terminals erscheint, muss mit langen Wartezeiten rechnen - im Extremfall bis in die Abendstunden. Auch am Sonntag (13.4.) sind die Fahrten mittags und nachmittags überall ausgebucht. Am Montag gibt es jedoch wieder viele freie Plätze.

Über das lange Osterwochenende verteilt sich die Nachfrage besser, allerdings sorgt dann - insbesondere am "Ostersonnabend" und Ostermontag - die Rückreisewelle für knappe Kapazitäten.

In einer früheren Version des Artikel schrieben wir, dass die Osterferien heute in 14 Bundesländern starten. Dies ist nicht korrekt. Wir haben die Angabe korrigiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2025 | 06:00 Uhr