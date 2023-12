Orkantief in Schleswig-Holstein: "Zoltan" nimmt Fahrt auf Stand: 21.12.2023 19:15 Uhr Herabfallende Äste, herumfliegende Dachziegel und Planen - Orkantief "Zoltan" wirbelt Schleswig-Holstein durch. Viele Fähren fahren nicht. Die Regionalleitstellen beschreiben die Lage aber als beherrschbar.

Das Orkantief "Zoltan" sorgt dafür, dass die Leitstellen im Norden und Westen Schleswig-Holsteins gut zu tun haben. Die Regionalleitstelle Nord meldet am frühen Abend 30 Sturmeinsätze, die Leitstelle West 50. Die Lage ist nach Angaben der Einsatzkräfte beherrschbar. Sie mahnen allerdings zu Vorsicht, berichten von herabfallenden Ästen und Dachziegeln sowie herumfliegenden Planen und Werbeschildern. Allgemein gilt der Rat: Wer kann, sollte zu Hause bleiben, auch im Binnenland stürmt es. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) trifft "Zoltan" Helgoland und die nordfriesischen Inseln besonders. Auch auf Fehmarn werden Windstärken von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erwartet.

Sturmflutwarnung für Nordseeküste und Elbe

Der heftige Wind lässt auch die Pegelstände an Nordsee und Elbe steigen. Für die Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) geht davon aus, dass im Kreis Nordfriesland die Pegel 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser erreichen. Für Teile der Elbe ist eine schwere Sturmflut vorhergesagt. In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) können die Pegel 2 bis 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. Die Feuerwehr ist bereit, aber nicht alarmiert. Sascha Tönnies von der Berufsfeuerwehr Geesthacht sagte, man beobachte die Lage genau und sei auch bereit, kurzfristig zu reagieren. Auch in Husum wird das Wasser durch den Sturm heftig reingedrückt. Doch die Deiche dürften, so die Experten, dem Wasser standhalten.

Die Feuerwehr in Lauenburg blickt gelassen auf die Warnungen. Laut Christian Asboe von der Feuerwehr Lauenburg habe man die notwendigen Maßnahmen bereits ergriffen: Stadtmobiliar wie Bänke und Mülleimer wurden demnach in den gefährdeten Gebieten abgebaut und eingelagert. "Das sind Hochwasser mit deren Höhe wir umgehen können", sagt Asboe. In Glückstadt (Kreis Steinburg) beschreiben Feuerwehr und Ordnungsamt die Hochwasserlage als entspannt. Sie haben Hinweisschilder aufgestellt, dass die Außenhafenanlagen nicht befahren werden sollen. Am Abend entscheidet sich, ob das Fluttor zum Außenhafen geschlossen wird - die Maßnahme wird ab 3,30 Meter notwendig.

Fährverbindungen teilweise eingestellt

Die Wyker Dampfschiff-Reederei hat den Fährverkehr zum Teil eingestellt. Dies betrifft sowohl die Föhr-Amrum-Linie als auch die Hallig-Linie. Teilweise gelten Sonderfahrpläne. Auch zwischen dem Festland und der Insel Helgoland wurden bis Freitag alle Fahrten gestrichen. Dadurch bekommt die Insel auch Probleme mit der Weihnachtspost: Weihnachtspäckchen könnten zu spät kommen. Die Fähre von Pellworm nach Nordstrand fährt dagegen nach einem Sonderfahrplan. Auch Reisende nach Sylt müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Laut Reederei FRS Syltfähre fallen zwischen Havneby auf Rømø und List auf Sylt diverse Verbindungen aus. Der Syltshuttle der Deutschen befördert bis Freitag keine windanfälligen Fahrzeuge, wie Lkw mit leeren Anhängern, Gefahrguttransporte oder Motorräder. Der Autozug des Betreibers RDC gibt an, dass sehr leichte, größere Fahrzeuge möglicherweise nicht befördert werden können. Am Nord-Ostsee-Kanal können Fährausfälle wegen hoher Wasserstände eher an kleinen Anlegerstellen möglich sein, so Thomas Fischer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Die Schleusen in Brunsbüttel sind vorerst geöffnet.

Ferien- und Feiertagsverkehr: Behinderungen möglich

Auf den Schienen und Straßen in Schleswig-Holstein sorgt der Sturm ebenfalls für Behinderungen. Die Strecke zwischen Hamburg und Neumünster musste am Donnerstagmittag für den Bahnverkehr gesperrt werden, mittlerweile ist sie wieder frei. Zwischen Wrist (Kreis Steinburg) und Dauenhof (Kreis Pinneberg) war ein Baum auf die Gleise gestürzt. Auch im Regionalverkehr meldete die Bahn am Donnerstag witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle. Die Zugbindung ist nach Angaben der Bahn am Donnerstag aufgehoben. Auch auf der A7 kam es nach einem Unfall in Höhe des Dreiecks Bordesholm (Kreis Rendburg-Eckernförde) in Richtung Hamburg zu Behinderungen. Hier waren bei Sturm und Starkregen drei Pkw und ein Lkw in einen Unfall verwickelt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt, der Vekehr staute sich kilometerweit zurück. Auf der Fehmarnsundbrücke gab es bis in den späten Nachmittag eine Sperrung in beiden Richtungen, nachdem dort ein Lkw und ein Pkw mit Anhänger in die Leitplanke stürzten. Die Brücke ist für entsprechenden Fahrzeuge gesperrt.

Weihnachtsmärkte bleiben geöffnet

Viele Weihnachtsmärkte an der Westküste bleiben trotz des Sturms geöffnet. Bei der "Heider Winterwelt" (Kreis Dithmarschen) wurde aber die zehn Meter hohe Pyramide aus Sicherheitsgründen zurückgebaut. Stadtmanager Michael Schittek sagte, das Finale im Eisstockschießen solle am Donnerstagabend wie geplant stattfinden. Die Winterwelt auf dem Heider Marktplatz endet am Sonnabend um 20 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Flensburg wurde am Donnerstagabend jedoch vorsichtshalber geschlossen.

Auch beim "Büsumer Wintervergnügen" (Kreis Dithmarschen) in der Alleestrasse gibt es am Donnerstag und Freitag noch Punsch, Glühwein und kulinarische Spezialitäten. Betreiber Angelo Martens sagte, stürmische Weihnachtstage seien in Büsum keine Seltenheit, man habe die fünf Stände in der eher windgeschützten Fußgängerzone aber nochmal überprüft. Der Hafen in Büsum bleibt aber vorerst geschlossen.

Auch der "Heimelige Weihnachtsmarkt" in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) findet statt. Eine Sprecherin der Tourismus-Zentrale sagte, die Buden und Zelte hinter der historischen Insel in St. Peter-Dorf seien extra gesichert worden. Bei einer Wetter-Änderung werde man die aktuelle Lage aber kurzfristig mit dem privaten Betreiber des Weihnachtsmarktes besprechen. Der Strand wurde allerdings gesperrt, es gibt Zufahrtsverbote.

Überschwemmungen im Binnenland

In der Gemeinde Raa-Besenbek bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind seit ein paar Tagen die Wasserpumpen am Schöpfwerk kaputt. Die sorgen normalerweise dafür, dass das Hinterland, das unter dem Meeresspiegel liegt, nicht überflutet wird. Nun sind Ersatzpumpen aus den Niederlanden eingetroffen. Hans-Hermann Magens, Vorsitzender vom Sielverband Raa, sprach von einem Durchbruch, da am Mittwochabend eine Pumpe zum Laufen gebracht werden konnte. Eine Zweite wurde ebenfalls am Donnerstag installiert. Die Wetterverhältnisse erschweren die Arbeiten.

Im Dosenmoor bei Neumünster brach aufgrund der Regenfälle ein Damm und ein 20 Meter breiter Riss enstand, durch den das Wasser ins Moor flutete. Für Besucher sei das gefährlich, hieß es, ein Wanderweg wurde gesperrt. Aufgrund des Starkregens tritt aktuell zudem die Dosenbek über die Ufer.

Lebensgefahr: Wälder nicht betreten

Wegen der aufgeweichten Böden besteht die Gefahr, dass Bäume durch den Sturm entwurzelt werden oder Äste herabfallen können. Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten warnen deshalb davor, Wälder zu betreten. Es besteht demnach Lebensgefahr. Auch nach Abklingen des Sturms könnten noch Äste herunterstürzen. Jens-Birger Bosse von den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten rät dazu, auf Waldspaziergänge zu verzichten und Sperrungen zu beachten.

