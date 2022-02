Orkantief "Zeynep" in SH: Wind bis 160 km/h in der Nacht befürchtet Stand: 18.02.2022 22:29 Uhr Mit sehr starken Windgeschwindigkeiten wirbelt das Sturmtief "Zeynap" über Schleswig-Holstein. Bis Samstagmorgen soll das stärkste Sturmfeld noch anhalten.

Der zweite Sturm ist da, "Zeynep" hat Schleswig-Holstein erreicht - und Wetter zum "Drinnenbleiben" mitgebracht: Nicht nur ungemütlich, sondern auch gefährlich kann es werden, so die Einschätzung der Wetterexperten. Die ersten Vorläufer, die am Nachmittag auf die Nordseeküste trafen, kamen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h, um 21 Uhr meldete die Messstation in Büsum bereits einen Wert von 143 Kilometer pro Stunde. Und es wird noch weiter zunehmen: ARD-Wetterexperte und Meteorologe Karsten Schwanke spricht in der Sendung ARD extra von Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, die es heute in der Nacht geben kann.

Orkanböen: In der Nacht wird es schlimmer

Schon am Donnerstag hatte Sturmtief "Ylenia" für Sturmschäden im Land gesorgt, wegen der häufigeren Orkanböen im Flach- und Binnenland dürfte Orkantief "Zeynep" nach Angaben der Experten nochmals gefährlicher werden. "Das hat der Natur auch schon ordentlich zugesetzt, wir haben viel Wasser und somit auch sehr weiche Böden. Da haben die Bäume auch nicht mehr so viel Halt", sagte Sebastian Wache von WetterWelt, "dann müssen wir tatsächlich als Meteorologen auch sagen: Da sehen wir tatsächlich Schlimmes voraus."

Das stärkste Sturmfeld ist nach Einschätzung der Meteorologen zwischen 21 Uhr und 2 Uhr, vor allem an der Westküste, wo Windstärken von 11 zu rechnen sind. Welche Gebiete abseits der Westküste von diesem Sturmfeld besonders stark betroffen sein werden, lasse sich demnach noch nicht vorab sagen. Für alle ging also die Warnung raus: Am besten zu Hause bleiben, laut Innenministerium aber vor allem fern von Wäldern.

Einsatzkräfte rücken landesweit aus

Die Einsatzkräfte der Leitstellen mussten aber schon ab dem Nachmittag ausrücken: Um 22 Uhr zählten sie bereits mehr als 580 Einsätze, es wurde bislang zwei leicht verletzte Menschen gemeldet. Die Retter haben sich gut für den Sturm gewappnet: An der Westküste zum Beispiel traten deutlich mehr Einsatzkräfte als sonst in Alarmbereitschaft, in Büsum hat die Freiwillige Feuerwehr ihr Personal aufgestockt. In der Leitstelle Nord in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) rechnet man nach eigener Aussage mit einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen.

Auch die Region Steinburg, Pinneberg und Segeberg ist vorbereitet: Die Rettungsleitstelle West in Elmshorn sei statt mit zehn Kollegen mit 20 Mitarbeitern besetzt, so ein Sprecher. Das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen hat Verpflegung in ausreichender Menge besorgt, damit die Einsatzkräfte durch die Nacht und - wenn notwendig - auch morgen früh versorgt werden können.

Verkehr: Bahn und Fähren ruhen

Die Bahn hat am Nachmittag den Personenverkehr in Norddeutschland und im Norden Nordrhein-Westfalens eingestellt, bei der Nordbahn stehen die Waggons seit 15 Uhr. Die AKN Eisenbahn GmbH teilte am Abend mit, dass aufgrund der aktuellen Witterungslage der Betrieb auf den Linien A1, A2 und A3 mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Auch die Züge nach Sylt fahren wegen des Sturms nicht - wann ein normaler Betrieb wieder abzusehen ist, darüber informieren die Verkerhsunternehmen auf ihren Webseiten.

Die Fährbetriebe haben ihre Verbindungen ebenfalls sturmbedingt gestoppt: Unter anderem in Dagebüll ist der Fährverkehr auf die Halligen und Insel Amrum eingestellt. Die letzte Fähre lief um 16.30 Uhr nach Föhr aus. Morgen früh soll dann die Fähre von dort aus wieder zurück - um 8.20 Uhr und gegen 10.50 Uhr soll dann der Fahrplan wieder normal und planmäßig laufen. Auch die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen fährt nicht mehr, ebenso die Förde-Fährlinien F1 und F2 in Kiel.

Experten rechnen mit Hochwasser

Nach Angaben von WetterWelt könnte das Hochwasser in der Nacht zum Sonnabend an der gesamten Westküste bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. In Husum und Dagebüll könne demnach sogar der Wert von zwei Metern überschritten werden. Der Hafenmeister aus Dagebüll sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Fluttore deswegen dicht sind. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie geht in ihrer Wasserstandsvorhersage davon aus, dass das Hochwasser in Büsum nachts gegen 02.20 Uhr sogar drei Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen kann.

Fehmarnsundbrücke im Fokus

Auf Fehmarn rechnen Einsatzkräfte mit einer Großlage. Starke Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde werden dort erwartet, insbesondere in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein befindet sich mindestens eine zehnköpfige Gruppe in der Nacht dauerhaft im Feuerwehrhaus. 120 Leute haben insgesamt Rufbereitschaft.

Ein Problem: Die Fehmarnsundbrücke, denn Polizei und Rettungswagen müssen sie nutzen können - auch bei Orkanböen. Ab Windstärke 10 wird die Brücke gesperrt, dann darf niemand mehr darüber fahren - außer Einsatzkräfte.

Besserung erst am kommenden Wochenende

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wird Orkantief "Zeynep" voraussichtlich in Richtung Nordosten abziehen. Das Schlimmste ist dann überstanden. Zeit zum Durchatmen bleibt aber kaum: Für die nächsten Tage haben sich bereits weitere Stürme angekündigt. "Wir bleiben in einer Tiefdruck-Autobahn stecken", so Sebastian Wache von WetterWelt. Spätestens am kommenden Wochenende, so der Experte, könne aber mit einer deutlichen Entspannung der Sturm-Situation im Land gerechnet werden.

