Orkantief "Zeynep" bringt Böen bis 154 km/h nach SH

Mit sehr starken Windgeschwindigkeiten hat das Sturmtief "Zeynep" Schleswig-Holstein in der Nacht durchgepustet. Bis Samstagmorgen soll der Sturm noch anhalten.

Sturm "Zeynep" hatte Schleswig-Holstein am Freitagabend erreicht - und Wetter zum "Drinnenbleiben" mitgebracht: Es wurde nicht nur ungemütlich, sondern zeitweise auch gefährlich. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 154 Kilometern pro Stunde fielen etliche Bäume um und Teile von Gebäuden lösten sich. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstellen im Land zählten bis zum frühen Sonnabendmorgen insgesamt mehr als 1.700 Einsätze.

Orkanböen an den Küsten

Die Wetterstation auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum (Kreis Nordfriesland) hatte eine Windböe mit einer Geschwindigkeit von 154 Kilometern pro Stunde gemessen. Das war der höchste gemessene Wert im Land. Auch in Büsum (Kreis Dithmarschen), Noer-Lindhöft (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) waren die Windböen mehr als 140 km/h schnell.

Auf den Halligen im nordfriesischen Wattenmeer ist die Nordsee deutlich höher gestiegen als erwartet. Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse von der Hallig Nordstrandischmoor sagte, dass die Prognose des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydraphie zu spät nach oben korrigiert worden sei. Auf ihrer Warft sei das Wasser bis ins Haus geschwappt.

Verkehr: Bahn und Fähren ruhen

Die Bahn hatte am Freitagnachmittag den Personenverkehr in Norddeutschland und im Norden Nordrhein-Westfalens eingestellt, bei der Nordbahn stehen die Waggons seit 15 Uhr. Die AKN Eisenbahn GmbH teilte am Abend mit, dass aufgrund der aktuellen Witterungslage der Betrieb auf den Linien A1, A2 und A3 mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Auch die Züge nach Sylt fahren wegen des Sturms nicht - wann ein normaler Betrieb wieder abzusehen ist, darüber informieren die Verkerhsunternehmen auf ihren Webseiten.

Die Fährbetriebe haben ihre Verbindungen ebenfalls sturmbedingt gestoppt: Unter anderem in Dagebüll ist der Fährverkehr auf die Halligen und Insel Amrum eingestellt. Die letzte Fähre lief um 16.30 Uhr nach Föhr aus. Heute früh soll dann die Fähre von dort aus wieder zurück - um 8.20 Uhr und gegen 10.50 Uhr soll dann der Fahrplan wieder normal und planmäßig laufen. Auch die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen fuhr am Freitag nicht mehr, ebenso die Förde-Fährlinien F1 und F2 in Kiel.

Besserung erst am kommenden Wochenende

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends zog das Orkantief "Zeynep" ab. Zeit zum Durchatmen bleibt aber kaum: Für die nächsten Tage haben sich bereits weitere Stürme angekündigt. "Wir bleiben in einer Tiefdruck-Autobahn stecken", so Sebastian Wache von der WetterWelt. Spätestens am kommenden Wochenende, so der Experte, könne aber mit einer deutlichen Entspannung der Sturm-Situation im Land gerechnet werden.

