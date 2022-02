Orkantief "Zeynep" erreicht Schleswig-Holstein Stand: 18.02.2022 19:33 Uhr Das Wetter lässt den Menschen in Schleswig-Holstein auch heute keine Ruhe. Bereits am Nachmittag trafen erste stürmische Böen die Westküste, der Wind nimmt weiter zu. Einsatzkräfte bereiten sich auf mögliche Großlagen vor.

Nachdem Sturmtief "Ylenia" am Donnerstag für Sturmschäden im Land gesorgt hatte, kommt heute ein Orkantief auf Schleswig-Holstein zu. Bereits am Nachmittag traf "Zeynep" nach Angaben von WetterWelt-Experte Meeno Schrader auf die Nordseeküste. In Elpersbüttel (Kreis Dithmarschen) wurden bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h gemessen. Es waren die ersten Vorläufer des Orkantiefs.

Bahn stellt Personenverkehr im Norden ein

Zunächst war der Fernverkehr betroffen, jetzt geht auch im Nahverkehr nichts mehr. Die Bahn hat am Nachmittag den Personenverkehr in Norddeutschland und im Norden Nordrhein-Westfalens eingestellt. Bei der nordbahn geht seit 15 Uhr nichts mehr.

Letzter Sylt-Shuttle ging am frühen Nachmittag

Der Sylt-Shuttle und der blaue Autozug des RDC haben den Verkehr zum Nachmittag eingestellt. Der nächste Sylt-Shuttle soll dann voraussichtlich morgen früh wieder fahren: Um 6.35 Uhr ab Niebüll, sowie um 7 Uhr ab Sylt in Richtung Festland. Auch die nächsten Autozüge des RDC sollen erst wieder morgen fahren.

Viele Fähren fallen aus

In Dagebüll ist der Fährverkehr auf die Halligen und Insel Amrum eingestellt. Die letzte Fähre lief um 16.30 Uhr nach Föhr aus. Morgen früh soll dann die Fähre von dort aus wieder zurück - um 8.20 Uhr und gegen 10.50 Uhr soll dann der Fahrplan wieder normal und planmäßig laufen. Auch die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen fährt nicht mehr, ebenso die Förde-Fährlinien F1 und F2 in Kiel. Auch Ausfälle der Priwallfähren in Lübeck sind wahrscheinlich. Heute werden demnach bis 21 Uhr und morgen ab 6 Uhr zu jeder vollen Stunde Busse an der Hauptfähre eingesetzt.

Wohl gefährlicher als "Ylenia"

Im Verlauf des Nachmittags soll das Orkantief rasch in Richtung Osten über das Land hinweg ziehen, so Schraders Kollege Sebastian Wache von WetterWelt. Zwar könne es zwischenzeitlich zu Abschwächungen kommen. "Jedoch könnten Schauer das ganze wieder anheizen. Wir müssen in allen Landesteilen mit einer vollen Orkanstärke rechnen", so Wache weiter. Wegen der häufigeren Orkanböen im Flach- und Binnenland dürfte das Orkantief demnach nochmals gefährlicher werden als "Ylenia". "Das hat der Natur auch schon ordentlich zugesetzt, wir haben viel Wasser und somit auch sehr weiche Böden. Da haben die Bäume auch nicht mehr so viel Halt. Dann müssen wir tatsächlich als Meteorologen auch sagen: Da sehen wir tatsächlich Schlimmes voraus." Heißt also: Am besten zu Hause bleiben. Das Innenministerium in Kiel warnt zum Beispiel besonders davor, sich in Wäldern aufzuhalten.

Westküste erneut besonders stark betroffen

Laut Wache gibt es an der Westküste Windstärken zwischen 10 und 11. Diese würden sich am Abend noch steigern. Dann müsse man auch im Binnenland und an der Ostküste mit Windstärken zwischen 10 und 11 rechnen. "Das stärkste Sturmfeld erwarten wir zwischen 21 und 2 Uhr. In diesem Zeitraum kann es landesweit zu schweren Orkanböen mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde kommen." Welche Gebiete abseits der Westküste von diesem Sturmfeld besonders stark betroffen sein werden, lässt sich jedoch noch nicht sagen, so Wache.

Experten rechnen mit Hochwasser

Nach Angaben von WetterWelt könnte das Hochwasser in der Nacht zum Sonnabend an der gesamten Westküste bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. In Husum und Dagebüll könne demnach sogar der Wert von 2 Metern überschritten werden. Der Hafenmeister aus Dagebüll sagte NDR Schleswig-Holstein, dass die Fluttore deswegen dicht sind. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie geht in ihrer Wasserstandsvorhersage davon aus, dass das Hochwasser in Büsum nachts gegen 02.20 Uhr sogar 3 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen kann.

Einsatzkräfte bereiten sich auf Sturmeinsätze vor

An der Westküste sind heute deutlich mehr Einsatzkräfte als sonst in Alarmbereitschaft. So hat der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) in Husum einen Krisenstab eingerichtet. Die Experten sind in ständigem Kontakt mit den Außenstellen direkt an der Deichlinie und auch auf den Inseln und Halligen. So sei man gut aufgestellt und könne bei Bedarf auf besondere Schadenslagen reagieren, sagte ein Sprecher.

In Büsum hat die Freiwillige Feuerwehr ihr Personal aufgestockt. Die Wache ist ab dem frühen Abend besetzt und in ständigem Kontakt mit der Leitstelle. Alle 45 Kameraden seien in Bereitschaft und könnten, wenn es notwendig wird, sofort ausrücken, so der Wehrführer. Auch in der Leitstelle Nord in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) rechnet man nach eigener Aussage mit einem deutlich erhöhten Einsatzaufkommen.

Keine Sturmtouristen erwünscht

In St. Peter-Ording arbeiten Gemeinde, Tourismus-Zentrale, Feuerwehr und DLRG eng zusammen. Die Experten gehen davon aus, dass weitere Teile des Strandes überspült sein werden. Damit Sturm-Touristen heute gar nicht erst an den Strand kommen, wird die Seebrücke von Einbruch der Dunkelheit an gesperrt, sagte Tourismuschefin Katharina Schirmbeck.

Fehmarnsundbrücke im Fokus

Auf Fehmarn rechnen Einsatzkräfte mit einer Großlage und bereiten sich auch darauf vor. Starke Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde werden dort erwartet, insbesondere in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein befindet sich mindestens eine zehnköpfige Gruppe in der Nacht dauerhaft im Feuerwehrhaus. 120 Leute haben insgesamt Rufbereitschaft. Ein Problem: Die Fehmarnsundbrücke, denn Polizei und Rettungswagen müssen sie nutzen können - auch bei Orkanböen. Ab Windstärke 10 wird die Brücke gesperrt, dann darf niemand mehr darüber fahren - außer Einsatzkräfte.

Ausreichend Verpflegung vor Ort

Auch im Binnenland bereiten sich Kreise, Kommunen und Feuerwehren auf den Orkan vor. Ingo Hüttmann, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde sagte: "Circa 6.800 Feuerwehrfrauen und -männer sind in Bereitschaft, in 181 Freiwilligen Feuerwehren. Wir sind für den Ernstfall vorgewarnt und vorbereitet und um 14 Uhr folgt eine weitere Lagebesprechung mit der zuständigen Leitstelle Mitte."

Auch in der Region Steinburg, Pinneberg und Segeberg laufen die Vorbereitungen. Die Rettungsleitstelle West in Elmshorn hat ihr Personal aufgestockt. Anstatt mit zehn Kollegen werde man heute mit 20 Mitarbeitern besetzt sein, so ein Sprecher. Und auch das Technische Hilfswerk bereitet sich auf den Orkan vor. So hat das THW Kaltenkirchen bereits Verpflegung in ausreichender Menge eingekauft, damit die Einsatzkräfte heute Abend, in der Nacht und - wenn notwendig - auch morgen früh versorgt werden können.

Besserung erst am kommenden Wochenende

In den frühen Morgenstunden des Sonnabends wird Orkantief "Zeynep" voraussichtlich in Richtung Nordosten abziehen. Das Schlimmste ist dann überstanden. Zeit zum Durchatmen bleibt aber kaum: Für die nächsten Tage haben sich bereits weitere Stürme angekündigt. "Wir bleiben in einer Tiefdruck-Autobahn stecken", so Sebastian Wache von WetterWelt. Spätestens am kommenden Wochenende, so der Experte, könne aber mit einer deutlichen Entspannung der Sturm-Situation im Land gerechnet werden.

Neues Kreuzfahrtschiff sucht Schutz in Kiel

Das andauernde stürmische Wetter hat auch Auswirkungen auf einige Kreuzfahrtschiffe. So liegt die "AIDAcosma" seit heute Morgen im Kieler Hafen - eigentlich sollte sie nach Angaben mehrerer Medien in Bremerhaven verbleiben, um dann in gut einer Woche zur ersten Fahrt von Hamburg aus aufzubrechen. Wegen der aktuellen Wetterlage sei die "AIDAcosma" aber aus Sicherheitsgründen in Kiel eingelaufen, wo sie voraussichtlich fünf Tage am Ostseekai liegt. Es ist mit 337 Metern eines der längsten Kreuzfahrtschiffe, das je in der Landeshauptstadt angelegt hat.

