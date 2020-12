Orkantief "Hermine" fegt über Schleswig-Holstein hinweg Stand: 27.12.2020 19:57 Uhr Für die Küstengebiete an Nord- und Ostsee galt bis Sonntagnachmittag eine Sturmwarnung. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor teils orkanartigen Böen von bis zu 110 km/h.

Orkantief "Hermine" hat an diesem Wochenende für ordentlich Wind in Deutschland gesorgt. Auch Schleswig-Holstein wurde durchgepustet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Sturmwarnung für die Küstengebiete an der Nord- und Ostsee erst am Sonntagnachmittag aufgehoben. Die Experten warnten vor allem für die Nordsee vor orkanartigen Böen von zu 110 Kilometern pro Stunde.

AUDIO: Sturmwarnung an den Küsten wegen Orkantief Hermine (1 Min)

Feuerwehr muss mehrfach ausrücken

An der Westküste rückte die Feuerwehr nach Angaben der Leitstelle bis Sonntagnachmittag rund zwei Dutzend mal aus. Auf Sylt mussten Dächer abgesichert werden und in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland knickten Bäume um. Verletzt wurde niemand. Die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fuhren am Sonntag nicht. Auch in Richtung Sylt gab es Einschränkungen: Die Züge zwischen Niebüll und Westerland nahmen zwischenzeitlich keine Pkw mit Anhänger, Lkw mit leeren Anhängern, Campingfahrzeuge und Gefahrguttransporter mehr mit.

