Orkantief "Hermine" fegt über Nordsee in Schleswig-Holstein Stand: 26.12.2020 15:55 Uhr An der Nordsee werden an diesem Wochenende teils orkanartige Böen von bis zu 100 km/h erwartet. Schnee bringt das Orkantief aber nicht mit.

Orkantief "Hermine" sorgt an diesem Wochenende für ordentlich Wind in Deutschland. Auch Schleswig-Holstein wird durchgepustet. Am Sonntagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Sturm- bis orkanartige Böen um die 100 Kilometer pro Stunde an der Nordsee. Später sind im ganzen Land auch noch Böen bis zu 75 km/h, in exponierten Lagen bis 85 km/h möglich.

Im Laufe des Sonntags soll sich die Lage wieder beruhigen. Mit Schnee ist laut DWD im Norden nicht zu rechnen - höchstens in Form von Schneeregen.

AUDIO: Orkantief Hermine über SH (1 Min)

Weitere Informationen Übersicht über Unwetterwarnungen Der Deutsche Wetterdienst hat für Südmecklenburg eine Unwetterwarnung herausgegeben: Es besteht am Abend Gefahr durch Gewitter mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel. mehr