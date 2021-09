Orkanartige Böen an der Nordseeküste erwartet Stand: 29.09.2021 17:06 Uhr Laut Vorhersagen müssen Menschen in der kommenden Nacht mit orkanartigen Böen rechnen, die möglicherweise Schäden anrichten können.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die schleswig-holsteinische und niedersächsische Nordseeküste herausgegeben. Von heute Abend 20 Uhr bis morgen 11 Uhr können an der Nordsee orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometer pro Stunde aus Südwest, später West, auftreten. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Nach dem Wind kommt der Starkregen

Mit einer völligen Entwarnung können wir vor dem Wochenende aber nicht rechnen. Den Informationen des DWD zufolge wird in der Nacht zu Freitag mit Starkregen gerechnet. Innerhalb von sechs Stunden könnten bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Temperatur soll demnach auf Werte zwischen 9 und 12 Grad zurückgehen. Im Binnenland wird der Wind etwas abnehmen und auf Süd drehen, an der Nordsee muss laut DWD mit Sturmböen gerechnet werden. Am Freitag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise gibt es schauerartigen Regen.

