Online-Service von Behörden: Unbekannt oder unpraktisch

von Hauke von Hallern

Behördengänge sind lästig und kosten Zeit. Wie praktisch wäre es da, die Angelegenheiten online zu Hause am Laptop zu erledigen? Es gibt einige sogenannte E-Government-Angebote in Schleswig-Holstein. Genutzt werden sie allerdings kaum. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler gibt es einfach keinen wirklichen Nutzen für den Bürger - obwohl Millionen Euro investiert worden seien. Was den Online-Angeboten fehle, sei eine gemeinsame digitale Infrastruktur. Die Behörden in Städten, Kreisen und Kommunen würden sich untereinander kaum absprechen, sagt Rainer Kersten vom Bund der Steuerzahler in Schleswig-Holstein.

Bund der Steuerzahler fordert Schnittstellen vom Land

In vielen Gemeinden können beispielsweise keine Bauanträge online abgewickelt werden, weil die Unterlagen auch vom Kreis geprüft werden - und der Kreis wiederum andere Computerprogramme verwendet. "Hier ist die Landesregierung aufgefordert, endlich Schnittstellen zu definieren. Damit die Vorgänge, die in der einen Behörde begonnen werden, in der anderen Behörde weitergeführt werden können, ohne dass alles erst noch mal auf Papier ausgedruckt werden muss", kritisiert Kersten.

Ämter weisen zu selten auf Online-Serviceportal hin

Hinzu kommt: Es gibt Angebote - aber kaum jemand kennt sie. Über das "Serviceportal Schleswig-Holstein" etwa können Bürger zum Beispiel Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden online bestellen. Auf den Internetseiten der örtlichen Standesämter, zum Beispiel in Lübeck, Kiel oder Heide, wird aber nicht auf den Service hingewiesen. Diesen Missstand würden kommerzielle Anbieter im Internet ausnutzen, kritisiert Vivien Rehder von der Verbraucherzentrale.

Verbraucherzentrale: Teure kommerzielle Angebote

"Das wird häufig teuer, denn man zahlt dort (auf den Seiten der kommerziellen Anbieter, Anm. d. Red.) nicht nur die Rechnung vom Standesamt, sondern zusätzlich eine Gebühr, die diese Dienstleister für den Service verlangen", sagt Rehder. "Da können schon schnell 40 Euro zusammenkommen, und häufig beschweren sich Verbraucher darüber. Wir hatten auch bereits andere Beschwerden, weil Urkunden gar nicht geliefert wurden."

Ambitioniertes Ziel: Bis 2022 sollen Probleme gelöst sein

Die Kritik richtet sich laut Verbraucherschutz und Bund der Steuerzahler explizit nicht gegen die örtlichen Behördenmitarbeiter. In der Pflicht sehen sie vielmehr das Land. Das Digitalisierungsministerium müsse für ein einheitliches Konzept sorgen.

Das Ministerium teilte schriftlich mit, dass gemäß des Onlinezugangsgesetzes bis 2022 alle dazu geeigneten Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert und kompatibel miteinander sein werden.

Ein ambitioniertes Ziel: Denn insgesamt geht es dabei um fast 600 Angebote. Verwaltungsexperten sind nach NDR Recherchen skeptisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.

