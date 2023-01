Online-Anträge für Wohngeld auch in Schleswig-Holstein gestoppt Stand: 17.01.2023 18:30 Uhr Seit Anfang des Jahres kann man Wohngeld online beantragen. Jetzt hat es aber ein paar Pannen gegeben. Der bundesweit nutzbare Dienst "Wohngeld online" ist deshalb wie in Hamburg auch in Schleswig-Holstein in den Wartungsmodus versetzt worden.

Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, soll der Service vom IT-Dienstleister Dataport am Donnerstag wieder vollständig in Betrieb genommen werden. Dataport habe aufgrund regelmäßiger Tests und einer detaillierten Überwachung der technischen Stabilität festgestellt, dass in bestimmten Fallkonstellationen gestellte Anträge nicht an die zuständigen Behörden übermittelt werden, hieß es. Zudem seien die Antragsteller nicht über diesen Fehler informiert worden, hieß es weiter.

Nur wenige Fälle von dem Fehler betroffen

Deshalb sei die Fehlerbehebung eingeleitet worden. Nach aktuellem Stand sei dem Land von Dataport nur eine geringe einstellige Zahl von Fällen benannt worden. Einer davon sei auch nur als Test verschickt worden. Die Unterbrechung des Online-Betriebs betreffe nur die Antragstellung und nicht die in den Behörden eingesetzten Fachverfahren zur Bearbeitung der Anträge.

Deutlich mehr Wohngeldberechtigte

Das Land Schleswig-Holstein und die Kommunen bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Wohngeldanträge vor. Denn wegen der Inflation und der gestiegenen Lebenskosten wurden die Einkommensgrenzen erhöht - es haben also mehr Menschen einen Anspruch auf Wohngeld. Die Landesregierung geht davon aus, dass sich die Zahl der Berechtigten von 28.000 auf etwa 76.000 erhöhen wird. Allein für die anteilige Übernahme der Wohngeldkosten rechnet das Land mit Mehrausgaben von rund 75 Millionen Euro.

