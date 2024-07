Stand: 31.07.2024 18:27 Uhr Olympia-Silber für Judoka Miriam Butkereit aus Glinde

Judoka Miriam Butkereit hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewonnen. Im Finale der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm unterlag die Glinderin am Mittwoch der Kroatin Barbara Matic. Die Weltranglistenerste dominierte von Beginn an das Finale, Butkereit blieb chancenlos.

Miriam Butkereit wuchs in Glinde im Kreis Stormarn auf und wurde beim TSV Glinde als Judoka ausgebildet. 2022 wechselte sie dann zum SV Halle, ist aber nach wie vor TSV-Mitglied, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins.

Weitere Informationen Judo: Hamburgerin Butkereit gewinnt Olympia-Silber Miriam Butkereit musste sich am Mittwoch nur der kroatischen Weltranglistenersten Barbara Matic geschlagen geben, verlor das Finale in Paris knapp. Mehr bei sportschau.de. extern

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Olympia Kreis Stormarn