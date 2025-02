Stand: 17.02.2025 15:59 Uhr Offshore-Anbindung von Büsum nach Büttel genehmigt

Das Amt für Planfeststellung Energie in Kiel hat am Montag die Offshore-Anbindung von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Büttel im Kreis Steinburg genehmigt. Die Behörde hat damit Baurecht für den 45 Kilometer langen Landabschnitt der 600-kV-Erdkabel-Leitung zwischen dem Offshore-Anlandepunkt bei Büsum und dem Netzverknüpfungspunkt in Büttel geschaffen. Die Leitung soll ab frühestens 2027 Nordsee-Windstrom vom Windpark Nordlicht der Firma Vattenfall über eine Konverterplattforum nach Büsum und dann bis zum Netzverknüpfungspunkt in Büttel transportieren.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg