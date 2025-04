Stand: 09.04.2025 07:08 Uhr Offizieller Start der Spargelsaison in Schleswig-Holstein

Am Mittwoch (9.4.) fällt der offizielle Startschuss der Spargelsaison 2025 in Schleswig-Holstein. Laut Landwirtschaftskammer sind die Saisonvorbereitungen auf den Spargelflächen gut verlaufen, sodass "verlässlich mit frischem heimischen Spargel an Ostern zu rechnen" sei.

Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig Holstein, Ute Volquardsen, ist am Mittwoch zum Saisonstart zu Gast bei einem Spargelbetrieb in Hasenmoor im Kreis Segeberg. Mit dem Termin will die Landwirtschaftskammer und der Arbeitskreis Spargel gemeinsam das Signal an die Verbraucherinnen und Verbraucher geben, dass "Spargel aus dem Norden ab jetzt zum Verkauf auf den Höfen bereit steht". Laut einer Sprecherin wird für den regionalen Spargel mit ähnlichen Preisen wie im letzten Jahr gerechnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg