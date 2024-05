Stand: 29.05.2024 10:22 Uhr Offiziell bestätigt: Galeria-Filiale in Kiel bleibt erhalten

Dass die Galeria-Filliale in der Kieler Innenstadt trotz der Insolvenz der Unternehmenskette bestehen bleiben soll, ist zwar schon länger bekannt - jetzt ist es auch offiziell. Die Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof hat am Dienstag in Essen dem Sanierungsplan für die Warenhauskette zugestimmt. Das teilte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mit. Ein Zusammenschluss aus einer US-Investmentgesellschaft und einer Firma des deutschen Unternehmers Bernd Beetz will die Kaufhauskette übernehmen. Dem steht jetzt nichts mehr im Weg.

