Stand: 19.03.2025 15:09 Uhr Offener Brief der Flensburger Gilde sorgt für Ärger

In Flensburg herrscht schlechte Stimmung zwischen Geschäftsleuten und der Stadtverwaltung. Der Vorstand der Flensburger Gilde hat einen offenen Brief verfasst, in dem die Gewerbetreibenden die städtische Satzung kritisieren. Diese Satzung untersagt das Aufstellen von Stellschildern und Dekorationen und beeinträchtigt laut den Geschäftsleuten erheblich das Geschäft. Es seien Umsatzeinbrüche in der Gastronomie zu verzeichnen und skandinavische Besucherinnen und Besucher blieben aus. Jens Drews vom Vorstand der Flensburger Gilde kritisiert zudem den respektlosen Umgangston der Behörden, die mit Drohungen agierten.

Die Stadt weist die Anschuldigungen zurück und betont, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in erster Linie das Gespräch suchen. Clemens Teschendorf von der Stadtverwaltung erkennt den Unmut der Gewerbetreibenden an und versucht, Lösungen für die Probleme zu finden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg