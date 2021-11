Offenbar Tötungsdelikt auf A7 bei Schuby Stand: 20.11.2021 13:28 Uhr Von heute Morgen kurz nach 6 Uhr bis mittags war die A7 zwischen Tarp und Schleswig-Schuby wegen eines Unfalls voll gesperrt. Am Vormittag teilte die Polizei mit: Die Beamten fanden vor Ort eine leblose Frau. Die Verkehrsbehinderungen dauern noch an.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin könnte die Frau möglicherweise einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Ein Tatverdächtiger wurde demnach am Tatort widerstandslos festgenommen. Weitere Angaben machte die Polizei Flensburg nicht. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion hätten bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Autofahrer werden bei Tarp abgeleitet

Die Vollsperrung in Richtung Süden am Morgen und Vormittag dauerte fast sechs Stunden an. Laut Polizeisprecherin mussten erst Spuren gesucht, beziehungsweise zurzeit gesichert werden. Um kurz vor 12 Uhr wurden die Autofahrer, die zum Teil stundenlang im Stau standen, dann an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab Tarp leitet die Polizei zur Stunde den Verkehr ab, es staut sich dort auf mehrere Kilometer.

