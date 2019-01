Stand: 08.01.2019 05:00 Uhr

Oeversee: Abriss des Krugs soll beginnen

Heute sollen endlich die Abrissarbeiten an der Brandruine des Hotels "Historischer Krug" in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) beginnen. Ende Juli 2018 war das knapp 500 Jahre alte Haupthaus abgebrannt, in dem unter anderen das Restaurant, die Küche und der Frühstücksraum untergebracht waren. Das Feuer in dem reetgedeckten Haus soll durch einen technischen Defekt ausgebrochen sein. Ein erster Anlauf für die Abrissarbeiten musste im Oktober kurz nach Beginn abgebrochen werden, weil ein Umweltgutachten fehlte. Ein zweiter Versuch wurde Anfang Dezember ebenfalls kurzfristig abgesagt.

"Historischer Krug": Millionenschaden nach Feuer Schleswig-Holstein Magazin - 31.07.2018 19:30 Uhr Dank der Umsicht der Feuerwehrleute konnte zwar einiges gerettet werden, dennoch zerstörte der Brand im Gasthof "Historischer Krug" Gebäudeteile im Wert von mehreren Millionen Euro.







Gasthof soll im historischen Stil wieder aufgebaut werden

Noch als das Hotel brannte, war für Besitzerin Lenka Hansen-Mörck klar, dass sie weitermachen will. Seit 38 Jahren führt sie das Genießerhotel "Historischer Krug" in Oeversee. Die Jubiläumsfeier zum 500-jährigen Bestehen muss sie aber erst mal auf das kommende Jahr verschieben.

Rund 250 Feuerwehrleute hatten vergangenen Sommer um das Gebäude gekämpft. Durch ihre umsichtige Arbeit konnten einige historische Stiche, Bilder und andere Antiquitäten gerettet werden. Sie sollen im Neubau wieder zu sehen sein. Die Kosten für den neuen "Historischen Krug" belaufen sich auf mehrere Millionen Euro - so wie es aussieht zahlt die Versicherung. Ein Reetdach soll das Gebäude aber nicht wieder bekommen.

