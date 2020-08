Stand: 31.08.2020 18:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Ver.di fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Der ver.di-Bezirk Südholstein hat in Neumünster einen Tag vor dem Beginn der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst seinen Forderungen noch einmal Nachdruck verliehen. Die rund 56.000 Beschäftigten in SH sollen 4,8 Prozent mehr Lohn pro Monat erhalten, mindestens aber 150 Euro. Das Krankenhaus- und Pflegepersonal, die Kita-Erzieher und die Mitarbeiter der Müllabfuhr habe laut ver.di in der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig sie für die Gesellschaft seien.

Tauras: Forderungen zu hoch

Die Gewerkschaft hat ihre Forderungen an Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) übergeben, der als Vorsitzender des kommunalen Arbeitgeberverbandes bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen wird. Tauras hält die ver.di-Forderungen für zu hoch, da den Kommunen aufgrund der Pandemie Steuereinnahmen wegbrächen.

Ver.di will mehr Geld für Auszubildende

Damit der öffentliche Dienst für Berufseinsteiger attraktiver wird, fordert die Gewerkschaft monatlich 100 Euro zusätzlich. "Wir haben große Probleme, Menschen zu finden, die unter diesen Arbeitsbedingungen, die sehr sehr schwer und hochverantwortlich sind, eine Beschäftigung aufnehmen", sagte Frank Hornschu vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Tarifverhandlungen starten Dienstag in Potsdam.

