Öffentlicher Dienst: Heute Warnstreiks auch in SH Stand: 07.11.2023 12:02 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für heute die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Landesbetriebe für Küstenschutz und Straßenbau. Auch weitere Bereiche könnten bestreikt werden.

Um 11 Uhr heute Vormittag begann eine Demonstration in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Ver.di rechnete dort im Vorfeld mit 300 Teilnehmenden. "Wir wollen damit zeigen, wer dieser öffentliche Dienst in Schleswig-Holstein eigentlich ist", sagt ver.di-Sprecher Schischefsky. "Und Druck machen auch auf Monika Heinold, die es nicht geschafft hat, ihren Beschäftigten in zwei Verhandlungsrunden ein vernünftiges, wertschätzendes Angebot zukommen zu lassen." In den nächsten Tagen und Wochen kann es laut ver.di zu weiteren Warnstreiks im Land kommen.

Mehrere Kreise in Schleswig-Holstein betroffen

Unter anderem sind die Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) in Husum (Kreis Nordfriesland) und der Straßenbauverwaltung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Auch die Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen), die Europa-Universität Flensburg (EUF) und zum Teil das Schloss Gottorf in Schleswig (beide Kreis Schleswig-Flensburg) werden bestreikt. Das teilte der Sprecher des ver.di Landesbezirks Nord, Frank Schischefsky, am Montagmorgen mit.

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen

Nach eigenen Angaben reagiert die Gewerkschaft ver.di mit den Warnstreiks auf ein fehlendes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) bei den Verhandlungen in Potsdam. Auch in Hamburg ruft ver.di zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Auszubildende sollen unbefristet übernommen werden. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) unter dem Vorsitz von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hält die Forderung aus der zweiten Tarifrunde für deutlich zu hoch und nicht leistbar. Für den 7. Dezember ist die nächste Verhandlungsrunde vereinbart.

