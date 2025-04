Stand: 10.04.2025 14:21 Uhr ÖPNV: Mehr Expressfahrten von Husum nach Nordstrand

Ab Freitag (11.04.) gibt es zusätzliche Expressfahrten auf der Buslinie 140 zwischen Husum und der Halbinsel Nordstrand (beide Kreis Nordfriesland). Hin und zurück soll es nach Angaben der Kreisverwaltung täglich drei zusätzliche Fahrten geben, außer am Donnerstag. An diesem Wochentag sind vier Extra-Touren geplant. Das Zusatzangebot gilt im neuen Sommerfahrplan von April bis Oktober.

"Sie verbessern die Anbindung an die Fähren und an die Züge in Husum. Teils werden auch überregionale Anschlüsse zum Fernverkehr der Deutschen Bahn hergestellt", teilt der Kreis mit. Weitere Änderungen auf anderen Buslinien im neuen Fahrplan hat die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite aufgelistet.

