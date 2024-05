Stand: 14.05.2024 10:35 Uhr Oberleitungsschaden sorgt für Zugausfälle

Am Montagabend sind rund um Kiel viele Züge ausgefallen. Nach Angaben einer Bahn-Sprecherin war in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs eine Oberleitung beschädigt. Diese wurde in der Nacht repariert, seit Dienstagmorgen fahren die Züge wieder.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

