Obduktion abgeschlossen: Mann in Burg ist erstickt

Nach dem Tod eines 47-jährigen Mannes in seiner Wohnung in Burg (Kreis Dithmarschen) am Samstagabend liegt der Polizei nun das Obduktionsergebnis vor. Demnach ist der Mann an seinem Blut erstickt. Außerdem wies sein Körper einige Verletzungen auf. Der Mann am Wochenende von seiner Lebensgefährtin tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Laut Polizei hatte sich der Mann offenbar in seiner Wohnung mit einem 55 Jahre alten Mann gestritten. Im Verlauf des Streits kam es dann wohl zu einer Schlägerei. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Haftbefehl gegen den 55-Jährigen wurde nicht erlassen, weil laut Polizei keine Fluchtgefahr besteht.

