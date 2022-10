OB-Wahl in Flensburg: Fabian Geyer liegt vorn Stand: 02.10.2022 19:38 Uhr In der Oberbürgermeister-Stichwahl tritt Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) gegen ihren parteilosen Herausforderer Fabian Geyer an. Beide verfolgen im Rathaus gespannt die Ergebnisse.

von Andreas Rackow und Peer-Axel Kroeske

43 der 44 Bezirke sind ausgezählt. Und Fabian Geyers Vorsprung mit zuletzt etwa 55,6 Prozent dürfte kaum noch einzuholen sein. Die Zwischenergebnisse werden im Rathaus auf eine Leinwand geworfen. Die Bürgerhalle ist für alle Interessierten geöffnet.

Wahlbeteiligung ähnlich wie im ersten Wahlgang

Insgesamt zeichnet sich eine ähnliche Wahlbeteiligung ab. Im ersten Wahlgang lag sie bei 36,9 Prozent. Geyer hatte mit 43,5 Prozent der Stimmen die Nase vorn, Lange holte 36,2 Prozent. Karin Haug (SSW) und Marc Paysen (Wählergemeinschaft "Flensburg wählen") landeten auf Platz drei und vier. Der Südschleswigsche Wählerverband hat für die Stichwahl keine Wahlempfehlung gegeben.

Geyer will klimafreundliche Mobilität fördern

Herausforderer Fabian Geyer ist promovierter Jurist und Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Flensburg-Schleswig-Eckernförde. Er ist parteilos, wird aber von CDU, FDP und der Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg" (WiF) unterstützt. Er möchte bei einem Wahlsieg ein moderner Verwaltungschef sein. Konkret bedeutet das für ihn zum Beispiel die Förderung klimafreundlicher Mobilität.

Lange will Flensburg weiter modernisieren

SPD-Kandidatin Simone Lange wird zusätzlich von den Grünen unterstützt. Sollte sie Oberbürgermeisterin bleiben, will sie Flensburg "weiter modernisieren". Dabei blickt sie vor allem auf die Entwicklung des Hafens und sieht den Wohnungsbau als wichtige Aufgabe in einer zweiten Amtszeit. Auf den Sonntag guckt sie mit gemischten Gefühlen. "Der Ausgang ist offen", so Lange, die seit 2017 Verwaltungschefin an der Förde ist.

Angespannte Stimmung vor dem Wahltag

Nach wochenlangen Wahlkampfterminen und Diskussionsrunden zog Simone Lange ein überwiegend positives Fazit: "Wir hatten tatsächlich viele Monate schönes Wetter für einen Wahlkampf und konnten viele schöne Veranstaltungen machen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass von der anderen Seite weniger persönliche Anwürfe kommen, aber insgesamt war es ein sehr sportlicher Wahlkampf."

Fabian Geyer sieht das anders als seine Gegnerin: "Vor allem in den letzten Tagen hätte ich mir das doch ein wenig ruhiger vorgestellt. Da ging es mittlerweile doch deutlich unter die Gürtellinie, muss ich sagen. Ich kann damit sehr gut umgehen, das muss jeder mit sich ausmachen", so Geyer gegenüber NDR Schleswig-Holstein.

