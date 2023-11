OB-Wahl Norderstedt: Zwei Kandidaten in der Stichwahl Stand: 03.11.2023 17:05 Uhr Im Rathaus der viertgrößten Stadt von Schleswig-Holstein wird es ab Januar 2024 einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin geben. Wer neuer Rathauschef wird, entscheidet sich bei der Stichwahl am 5. November.

von Pia Klaus

Eines ist bereits vor der Stichwahl um das Amt des neuen Oberbürgermeisters oder der neuen Oberbürgermeisterin von Norderstedt sicher: Es wird einen neuen Rathauschef bzw. eine neue Rathauschefin geben. Amtsinhaberin Elke Christina Roeder von der SPD bekam im ersten Wahlgang lediglich gut 27 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zu ihren beiden Mitbewerbern Katrin Schmieder und Robert Hille ist sie damit auf dem letzten Platz gelandet und aus dem Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters ausgeschieden.

Katrin Schmieder ist gebürtige Norderstedterin

Katrin Schmieder ist momentan noch Sozialdezernentin der Stadt Norderstedt. Sie ist zwar Mitglied der Grünen, tritt aber als unabhängige Kandidatin bei der Oberbürgermeister-Wahl an. Sie kommt gebürtig aus Norderstedt und möchte für mehr Stabilität in der Stadt sorgen: "Die Schulen zu sanieren, das Miteinander in der Gesellschaft, die Digitalisierung in der Verwaltung und überhaupt die Bürgernähe, das ist etwas, was mir besonders wichtig ist." Im ersten Wahlgang am 8. Oktober fielen knapp 37 Prozent der Stimmen auf sie.

Robert Hille arbeitet (noch) in Hamburg

Robert Hille tritt bei der Wahl für die CDU an. Er lebt und arbeitet bisher als Prokurist in Hamburg. Im ersten Wahlgang landete er mit 36 Prozent der Stimmen knapp hinter Katrin Schmieder auf dem zweiten Platz. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, dass er das Potential von Norderstedt besser nutzen möchte: "Das ist zum einen die Wirtschaftsförderung, das ist zum anderen die Sicherstellung der Sicherheit in der Stadt, insbesondere an den U-Bahnhöfen und das ist die Förderung der Familienpolitik. Ich möchte, dass Familien hier zufrieden und sicher leben können."

Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei 41,6 Prozent

65.000 Norderstedterinnen und Norderstedter sind wahlberechtigt und können am Sonntag zwischen acht und 18 Uhr ihre Stimme in einem der 40 Wahllokale in Norderstedt abgeben. Im ersten Wahlgang am 8. Oktober lag die Wahlbeteiligung bei 41,6 Prozent. Mit gut 82.000 Einwohnern ist Norderstedt mittlerweile die viertgrößte Stadt im Land. Gegründet wurde sie am 1. Januar 1970 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Garstedt, Harksheide, Glashütte und Friedrichsgabe.

Nachdem die Kandidatin der SPD, Amtsinhaberin Elke Christina Roeder, im ersten Wahlgang ausgeschieden ist, hat sich die städtische SPD-Fraktion für die Wahl von Robert Hille ausgesprochen. Katrin Schmieder spornt diese Empfehlung für den Wahltag an: "Das ist in Norderstedt überhaupt nicht gut angekommen, weder bei der CDU, noch bei der SPD und das wird sich, glaube ich, auch im Ergebnis nochmal deutlicher abzeichnen als im ersten Wahlgang."

