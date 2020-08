Stand: 27.08.2020 20:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Notrufsäulen für mehr Sicherheit an Badestränden

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nimmt in dieser Woche an den Badestränden und in Schleswig-Holstein mehrere Notrufsäulen in Betrieb. Damit sollen Badegäste an Nord- und Ostsee sowie Badeseen in Zukunft schneller Hilfe rufen können, wenn Sie Unfälle oder ähnliches beobachten. Denn laut DLRG sei das über Handy manchmal auf Grund von schlechter Netzverbindung oder fehlender Ortskenntnisse bei Touristen nicht so einfach.

Zu viele Badeunfälle: Notrufsäulen aufgestellt Schleswig-Holstein Magazin - 27.08.2020 19:30 Uhr Badeunfälle an Seen und Binnengewässern häufen sich. Im Notfall zählt jede Sekunde. Notrufsäulen sollen künftig dabei helfen, im Ernstfall schnell Hilfe zu holen.







Bereits 15 Menschen in diesem Jahr ertrunken

In vergangenen Jahr sind 19 Menschen in Schleswig-Holstein bei Badeunfällen ums Leben gekommen. In diesem Jahr sind es laut DLRG schon mehr als 15. Im Notfall ist Eile geboten, sagt DLRG-Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen. Er sagt, die Alarmierung geht mit den Notrufsäulen schneller als mit dem Handy: "Ich muss nur auf den Kopf drücken und die Leitstelle meldet sich und sie weiß sofort, wo ist der Unfallort. Das ermöglicht eine schnellere Rettung."

Bald gibt es 25 Notrufsäulen in Schleswig-Holstein

Die erste Notrufsäule in Schleswig-Holstein ist bereits im Juli am Badestrand Tönning (Kreis Nordfriesland) in Betrieb gegangen. Jetzt folgen Eckernförde, Hohenlockstedt (Kreis Steinburg), Sehlendorfer Strand (Kreis Plön), Vollerwiek (Kreis Nordfriesland) und im Kreis Schleswig-Flensburg in Norgaardholz, Kronsgaard und Hasselberg. Insgesamt sollen es in Schleswig-Holstein 25 werden.

Notrufsäulen für Badestrände NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.08.2020 15:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Die DLRG nimmt an den Badestränden in Schleswig-Holstein in dieser Woche mehrere Notrufsäulen in Betrieb. Damit sollen Badegäste in Zukunft schneller Hilfe rufen können.







