Notfall auf dem Fußballplatz: Ellerauer Ersthelfer retten Leben Stand: 03.02.2022 13:35 Uhr Fußballtraining in Ellerau im Kreis Segeberg. Ein Spieler bricht zusammen, hat einen Atemstillstand. Teamkollegen helfen. Eine App alarmiert Spezialisten. Die Geschichte einer glücklichen Fügung.

Lars Knickmeier spielt gerade Badminton in der benachbarten Sporthalle in Ellerau. Sein Handy spielt auf einmal einen Alarmton aus. "Erst habe ich gar nichts gedacht, weil ich diesen Ton einordnen musste", sagt Knickmeier im Interview mit NDR Schleswig-Holstein, als er sich an den Vorfall vor gut einer Woche erinnert. "Und dann dachte ich: Ja, das ist ja super, ich sitze hier in Sportklamotten und weiß jetzt nicht, wo es hingeht." Auf der Warn-App "Save life", die er sich heruntergeladen hat, steht zunächst einmal nur, dass es einen Notfall in der Nähe gibt. "Und dann habe ich die Auswahl, diesen Einsatz innerhalb von zwei Minuten zu übernehmen."

Mit dem Defibrillator rüber zum Fußballplatz

Lars Knickmeier ist bereit. Er übernimmt. Nun wird ihm angezeigt, wo der genaue Einsatzort ist und wie die Sachlage ist. Er schnappt sich den Defibrillator aus dem Kasten an der Hallenwand und rennt rüber zum Fußballplatz. Die Teamkollegen des am Boden liegenden Mannes haben sich bereits gekümmert und dem Spieler eine Herzdruckmassage gegeben. "Das haben die vorbildlich gemacht, dass sie da gleich tätig geworden sind", lobt Knickmeier.

Teamwork: Weitere Ersthelferin kommt

Mit der App werden noch weitere Ersthelfer in der Nähe kontaktiert, so auch hier in Ellerau. "Sekunden nachdem ich da war, kam dann gleich eine Kollegin, die normalerweise im Rettungsdienst arbeitet, dazu", erinnert sich Knickmeier. Auch sie wird in ihrer Freizeit alarmiert und kommt dennoch sofort zur Hilfe.

Gemeinsam retten sie den Mann, geben ihm das Leben zurück - kurz bevor der Rettungswagen eintrifft. Alles hat zusammengepasst. Alles hat funktioniert. Ein gutes Gefühl, findet der Ellerauer. Als Held will er nicht gefeiert werden. Es sei Teamwork gewesen.

Und Lars Knickmeier macht nochmal auf die Warn-App aufmerksam. "Save Life" wurde vom Arbeiter-Samariter-Bund entwickelt und ist mit der Rettungsleitstelle gekoppelt. Läuft dort ein Notruf auf, wird automatisch nach Ersthelfern in der Region gesucht. So können wichtige Minuten und Sekunden nach einem Unfall genutzt werden, denn Ersthelfer sind manchmal schneller da als der Rettungswagen.

Warn-App, die Leben rettet

Wer kann die App nutzen? "Man muss das nicht beruflich machen", erklärt Lars Knickmeier. "Man muss einen Nachweis über die Qualifikation hochladen, wenn man sich da angemeldet hat. Da reicht quasi der Ersthelfer, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, der nicht länger als zwei Jahre her ist." Man könne sich auch als Notfallhelfer bei der App registrieren lassen. Damit ist man qualifiziert für andere Aufgaben - wie zum Beispiel Sandsäcke schleppen bei der Flutkatastrophe. Sinnvoll ist es auf jeden Fall und kann - wie in Ellerau - Leben retten.

