Notbremse: Neue Corona-Regeln für zwei Kreise und Flensburg Stand: 29.03.2021 17:40 Uhr Für die Kreise Segeberg und Pinneberg und die Stadt Flensburg gelten ab dem 1. April neue Corona-Regeln.

Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz verkündet. In den genannten Regionen darf sich dann nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Kitas gehen in die Notbetreuung, Schulen in den Distanzunterricht, für die Klassen 1 bis 6 soll eine Notbetreuung organisiert werden. Für die Abschlussjahrgänge kann Präsenzunterricht angeboten werden. Fahrschulen müssen ihren Theorieunterricht als Fernunterricht anbieten. Außerdem darf auch nur noch eine Person pro Haushalt im Supermarkt oder Discounter einkaufen, das gilt unter anderem auch für Apotheken, Wochen- und Baumärkte. Der Einzelhandel darf weiterhin Click und Collect anbieten. Freizeit- und Kultureinrichtungen dürfen ihre Angebote nur noch draußen anbieten.

Günther appelliert, auf private Treffen zu verzichten

Hintergrund ist die Zahl der Neuinfektionen, die in den kreisen Pinneberg, Segeberg und der Stadt Flensburg den Schwellenwert von 100 fast oder ganz gerissen haben. Bei den Entwicklungen der Inzidenzzahlen steht Schleswig-Holstein laut Günther im bundesweiten Vergleich aber noch relativ gut dar. Man habe die niedrigste Rate an Neuinfektionen und die niedrigste Rate an Todesfällen auf 100.000 Einwohner. "Wir wollen, dass das auch weiter so bleibt", so Günther. Er betonte: "Der Stufenplan in Schleswig-Holstein greift sowohl bei sinkenden als auch bei steigenden Werten." Man halte an dem "konsequenten Kurs in Schleswig-Holstein fest." Das bedeute Öffnungen, wenn die Lage es zulasse und Schließungen, wenn die Lage es erfordere. Günther unterstrich weiter, dass er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Vorgehen gegen die Corona-Pandemie unterstütze. Er sehe die Zahl der Neuinfektionen mit Sorge, so Günther. Eine Notwendigkeit zu einer vorgezogenen Ministerpräsidentenkonferenz sehe er aber nicht.

"Infektionen meist in Innenräumen"

Günther appellierte an die Schleswig-Holsteiner auf private Treffen in geschlossenen Räumen zu verzichten. Denn: "Infektionen entstehen meist in Innenräumen", sagte der Ministerpräsident. Wer sich doch treffe, solle das eher draußen tun. Treffen in geschlossenen Räumen sollten wenn, dann nur mit Maske oder einem Corona-Schnelltest stattfinden.

Zu einem möglichen Ansturm von Tagestouristen an Schleswig-Holsteins Küsten über die Ostertage sagte Günther, es gebe erprobte Modelle aus dem letzten Jahr. "Das werden wir von Seiten des Landes mit den Kreisen besprechen. "

Hoffnung für Außengastronomie?

Wenn die Inzidenz langfristig unter 100 bleibe, könne man darüber sprechen, nach Ostern die Außengastronomie vorsichtig zu öffnen, so Günther. Wenn der Fall eintrete, dass die landesweite Inzidenz über 100 liege, dann sei es allerdings wahrscheinlich, dass keine Ausnahmen in einzelnen Kreisen gemacht würden, auch wenn diese eine niedrigere Inzidenz hätten. Ausgangssperren, wie sie bereits in Flensburg verhängt worden seien, würde das Land auch wieder verhängen, wenn die Zahlen entsprechen hoch seien.

Günter kündigte außerdem an, dass seine Regierung am Dienstag Teststrategien für die Schulen präsentieren werde. Desweiteren betonte Günther, er befürworte Präsenztreffen der Ministerpräsidenten. Er würde sich gerne unterhalten "ohne dass jede Aussage sofort nach außen dringt, ich zumindest habe da keinen Bock mehr drauf und gebe mein Handy auch freiwillig ab", sagte er.

