Wenn ein Konzern Vermögensgegenstände oder sogar ein Tochterunternehmen in den USA hat, darf er in den USA das Chapter-11-Verfahren beantragen. "Das geht ohne Weiteres", sagt Professor Wolf-Georg Ringe, Direktor des Institute of Law & Economics der Universität Hamburg. Northvolt in Schweden hält Anteile an einer Tochtergesellschaft in Nordamerika und kann somit auch das Chapter-11-Verfahren beantragen.

Die Führungskräfte können ihren Job fortführen und es wird kein Insolvenzverwalter eingesetzt. Außerdem können Forderungen der Gläubiger, also Ansprüche der Banken und anderer Investoren, erst einmal zurückgestellt oder später reduziert werden. So hat Northvolt die Möglichkeit, die Finanzen neu zu sortieren, ohne dem Druck der Gläubiger standhalten zu müssen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kann Northvolt sich zurzeit mit einigen Gläubigern nicht darüber einigen, die Forderungen auszusetzen. Ein Chapter-11-Verfahren kann das Aussetzen der Forderungen zugunsten von Northvolt erzwingen. Dazu sagt Professor Wolf-Georg Ringe: "Das amerikanische Chapter-11 ist sehr schuldnerfreundlich, sehr unternehmensfreundlich."

Neue Kredite werden teurer für Northvolt. Denn für Banken und andere Investoren ist das Chapter-11 ein Warnsignal dafür, dass sie ihr Geld vielleicht nicht zurückbekommen. Deswegen heben sie die Zinsen, und damit die Risikoaufschläge für neues Geld, an.

Die Gläubiger, also die Geldgeber von Northvolt, müssen zustimmen. Allerdings nicht alle. "Die stimmen dann in bestimmten Gruppen ab. Und das Besondere ist, dass nicht alle Gruppen unbedingt zustimmen müssen", erklärt Professor Wolf-Georg Ringe. Ein Insolvenzgericht in den USA muss das am Ende nämlich bestätigen. "Und wenn das Gericht das als fair und angemessen ansieht, dann ist das Verfahren genehmigt", sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Auch, wenn einige Gläubiger versucht haben, das Verfahren mit einer Nein-Stimme zu blockieren.

Das Unternehmensinsolvenzrecht nach Chapter 11 in den USA ist sehr erfolgreich und wird sehr oft angewendet. Es hat laut Professor Wolf-Georg Ringe auch keinen stigmatisierenden Charakter wie ein Insolvenzverfahren in Deutschland. In den meisten Fällen wird das Chapter-11-Verfahren laut Ringe auch erfolgreich abgeschlossen. Oft wird Chapter-11 lange vor einer Insolvenz schon angewandt, um das Unternehmen wieder auf die Beine stellen zu können.

Trotz der wirtschaftlichen Probleme geht der Bau der Fabrik bei Heide laut Northvolt weiter. "Das Einzige, was sich ändern wird, ist die interne Finanzierungsstruktur", erklärt Professor Wolf-Georg Ringe. Er geht davon aus, dass die Refinanzierung konzernweit geschieht. "Indirekt wird das dann auch Auswirkungen auf die deutsche Finanzierung der deutschen Tochtergesellschaft haben", sagt der Wirtschaftswissenschaftler.

Der Bund und das Land Schleswig-Holstein unterstützen den Bau der Batteriefabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Eine Verwaltungsvereinbarung sieht vor, dass zunächst die Landesmittel in Höhe von 137 Millionen Euro fließen sollen. Das ist bislang aber nicht der Fall gewesen. Auf den Bund entfallen etwa 564 Millionen. Voraussetzung für die Auszahlung von Fördermitteln ist, dass die finanz- und betriebswirtschaftlichen Verhältnisse von Northvolt im Einklang mit den förderrechtlichen Vorgaben stehen. "Die Fragen werden einer eingehenden fortlaufenden Prüfung unterzogen", sagt Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei in Kiel.