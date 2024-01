Northvolt: Norderwöhrden entscheidet über Batteriefabrik Stand: 22.01.2024 20:09 Uhr Der Bau der Batteriefabrik bei Heide rückt näher. In Norderwöhrden haben am Abend die Kommunalpolitiker dafür gestimmt, dass Bürgermeister Kay-Uwe Evers (Freie Wählergemeinschaft Norderwöhrden) den Durchführungsvertrag unterzeichnet.

Diesen Vertrag hatte am vergangenen Mittwoch bereits das schwedische Unternehmen Northvolt unterschrieben. Dann folgte der Bürgermeister von Lohe-Rickelshof, Kai Tange (SPD), nachdem sich die dortigen Gemeindevertreter einstimmig dafür ausgesprochen und im Anschluss auch den Satzungsbeschluss verabschiedet hatten. Jetzt fehlt nur noch eine Entscheidung, die ebenfalls im Laufe der Sitzung fallen wird: Die Gemeindevertreter müssen noch dem Satzungsbeschluss für den B-Plan zustimmen. Erst dann hat Northvolt wirklich grünes Licht für den Bau einer E-Batteriezellenfabrik auf den Flächen beider Gemeinden.

Lohe-Rickelshof sagte Ja zu Northvolt

Im Dörpshus in Lohe-Rickelshof hatten sich die zwölf Kommunalpolitikerinnen und -politiker am Donnerstagabend bereits endgültig für das Vorhaben entschieden. Sie stimmten einstimmig für die Pläne des schwedischen Unternehmens - die mit Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro verbunden sind - und fassten den entsprechenden Satzungsbeschluss.

Batterie-Lieferungen für 2026 geplant

Sollte es so weit kommen, wollen die Schweden bereits Anfang 2026 erste Batterien aus Dithmarschen an die Autoindustrie liefern. Das Unternehmen hatte sich am Mittwoch vertraglich zum Bau der Fabrik verpflichtet, wenn Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden zustimmen.

VIDEO: Analyse zur Northvolt-Entscheidung (2 Min)

