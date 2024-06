"Ausgrabung der Superlative": Rekordfund auf Northvolt-Gelände Stand: 27.06.2024 12:31 Uhr Die archäologische Hauptuntersuchung auf dem Northvolt-Gelände bei Heide nähert sich dem Ende. Die Funde sind gut erhalten, vielseitig und zahlreich: ein großes Dorf mit Gräbern und Grabbeigaben.

von Pauline Reinhardt

15 Monate lang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein auf der Fläche in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) gearbeitet. Der Hintergrund: Hier entsteht die Batteriefabrik der Firma Northvolt. Schon bevor die Investitionsentscheidung getroffen wurde, leitete das Landesamt die Untersuchung des Geländes ein.

Von einer "Ausgrabung der Superlative" spricht Ingo Lütjens, stellvertretender Amtsleiter des Archäologischen Landesamtes. Damit bezieht er sich gleich auf mehrere Punkte: Die untersuchte Fläche ist mit 9,1 Hektar größer als alle jemals untersuchten Flächen des Landesamtes. Die Anzahl der Funde beträgt 16.330 - und die Funde sind besonders gut erhalten, weil sie fast einen Meter unter der Erde lagen. Unter anderem wurden Gräber gefunden. Eins davon war besonders reich mit Grabbeigaben ausgestattet: Gefäße, mindestens zwei Gewandnadeln (sogenannte Fibeln) und eine Bernsteinkette.

Ein außergewöhnlich großes Dorf mit 205 Häusern

"Es muss sich um ein großes Dorf gehandelt haben - normalerweise findet man bei Ausgrabungen fünf bis zehn Häuser. In diesem Fall handelt es sich um gut 205 Häuser", so Birte Anspach, Pressesprecherin des Archäologischen Landesamtes. Die Ausgrabung in Lohe-Rickelshof fand auf dem Geestrücken sowie dem Übergang zur westlich gelegenen Marsch statt. Eine beliebte Siedlungslage über mehrere Jahrhunderte: Hier konnten Menschen die Nähe zum Wasser nutzen und waren gleichzeitig durch die erhöhte Lage vor Sturmfluten geschützt. Der Zeitraum der Funde erstreckt sich vor allem von der Jungsteinzeit (ca. 3.900 v. Chr.) bis zu der Völkerwanderungszeit (ca. 375 bis 700 n. Chr.).

Ingo Lütjens schätzt die Bedeutung der Grabungen als außerordentlich ein - doch das ganze Ausmaß werde man erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch die wissenschaftliche Auswertung begreifen können. Was jetzt schon feststeht: Mit der Ausgrabung in Lohe-Rickelshof ist die Anzahl von Grubenhäusern an der Westküste Schleswig-Holsteins von eins auf 66 gestiegen. In diesen in den Boden eingelassenen Häuser aus der Völkerwanderungszeit wurden auch Webgewichte und Rohbernstein gefunden. Sie weisen darauf hin, dass Menschen dort Textilien und Schmuck hergestellt haben.

Untersuchungen sind Bedingung für Northvolt-Ansiedlung

Bereits 2022 gab es archäologische Voruntersuchungen auf dem Gelände – sie waren Bedingung dafür, dass Northvolt dort bauen darf. Das Unternehmen befürwortet die Untersuchungen. Zu den Ergebnissen sagte Martin Höfelmann, Sprecher von Northvolt: "Dank der wertvollen Arbeit des Archäologischen Landesamtes gibt es jetzt einen umfassenden Einblick in die reiche Geschichte dieses Ortes. Es ist faszinierend zu sehen, dass unser Baugrund einst Teil eines dicht besiedelten Küstenstreifens war und Menschen hier bereits vor Jahrhunderten wirtschafteten. Mit Northvolt schlagen wir ein weiteres Kapitel der Geschichte auf."

