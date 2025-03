Northvolt: Batteriehersteller beantragt Insolvenz in Schweden Stand: 12.03.2025 09:23 Uhr Trotz eines laufenden Sanierungsverfahrens in den USA fehlt dem Batteriehersteller Geld. Am Mittwochmorgen kündigte der Vorstand an, in Schweden eine Insolvenz zu beantragen.

Northvolt ist es nach eigenen Angaben nicht gelungen, die "notwendigen finanziellen Voraussetzungen für eine Fortführung des Unternehmens in seiner jetzigen Form" zu schaffen. Verhandlungen mit interessierten Investoren habe das Unternehmen nicht rechtzeitig abschließen können. Deshalb sei die Insolvenz "die einzige verfügbare Lösung". Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit diversen Herausforderungen in den vergangenen Monaten. "Dazu gehörten steigende Kapitalkosten, die geopolitische Instabilität, daraus resultierende Lieferkettenunterbrechungen und Veränderungen der Marktnachfrage", heißt es in einer Mitteilung. "Vor diesem Hintergrund stand das Unternehmen beim Hochfahren der Produktion vor erheblichen internen Herausforderungen."

Wird die Batteriefabrik bei Heide trotzdem gebaut?

Northvolt Deutschland und Northvolt Nordamerika haben nach Mitteilung aus Schweden keinen Insolvenzantrag angemeldet. Es handelt sich allerdings um hundertprozentige Tochtergesellschaften der insolventen Northvolt AB. "Alle Entscheidungen bezüglich dieser Unternehmen werden vom gerichtlich bestellten Treuhänder der Northvolt AB in Absprache mit den Kreditgebern des Konzerns zu gegebener Zeit getroffen", teilt Northvolt in Schweden mit. Die deutsche Tochterfirma will den Betrieb hierzulande nach eigenen Angaben fortsetzen: "Die Northvolt Drei Project GmbH ist als eigenständige GmbH nicht Teil des Insolvenzantrags und steht in Kontakt mit dem nun eingesetzten Verwalter für Northvolt AB in Schweden."

Was das konkret für den laufenden Bau der Batteriefabrik in den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden bedeutet, ist unklar. "Politisch und symbolisch wäre es natürlich schon ein deutlicher Dämpfer, wenn eines der deutschen und europäischen Vorzeigeprojekte für eine eigene Batterieproduktion doch nicht wie geplant umgesetzt werden kann", sagte Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) am Dienstag, bevor die aktuellen Meldungen aus Schweden kamen. "Allerdings würde ich davon ausgehen, dass die Baustelle für die Batteriefabrik, selbst wenn die Firma Northvolt eine zukünftige Fabrik nicht betreiben sollte, vermutlich von einem anderen Batteriehersteller übernommen und umgesetzt werden könnte", so der Experte in dem Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Schwedische Medien: Nicht genug Geld für Steuerzahlung

Die schwedische Wirtschaftszeitung "Dagens Industri" (DI) berichtete am Dienstagabend unter Berufung auf zwei nicht genannte Quellen, dass Northvolt nicht genug Geld habe, um seine Steuern bezahlen zu können. Laut öffentlich-rechtlichem Sender SVT sollte es bei einer zusätzlichen Vorstandssitzung am Dienstagabend um den Vorschlag gehen, Konkurs anzumelden, wenn das Unternehmen kein neues Kapital bekommen sollte. Wie DI berichtet, wäre die Folge ein Verkaufsprozess, bei dem der Konkursverwalter die Vermögenswerte am Stammwerk in Skellefteå an verschiedene Interessenten veräußern könnte - je nachdem, wer am meisten bietet. Ein Northvolt-Sprecher teilte am Dienstagabend mit, sich nicht zu den Informationen äußern zu wollen.

Sanierungsverfahren in den USA läuft seit November

Northvolt hatte in den vergangenen Monaten versucht, einen neuen Investor zu finden. Dazu läuft seit Ende November ein Sanierungsverfahren an einem US-Insolvenzgericht. Beim sogenannten Chapter-11-Verfahren haben Firmen in der Krise die Möglichkeit, ihre Finanzen neu zu ordnen und das Unternehmen im besten Fall zu retten. Laut Gerichtsakten geht es insgesamt um Verbindlichkeiten in Höhe von etwa neun Milliarden US-Dollar. Teil der Verhandlungsmasse ist auch eine Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro, mit denen die Förderbank KfW bei Northvolt eingestiegen war. Das Geld war als Anleihe für den Bau einer neuen Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) geplant und von Land und Bund jeweils zur Hälfte abgesichert. Finanzexperten gehen davon aus, dass dieses Geld wahrscheinlich verloren ist.

VW-Tochter: Nicht mehr von Northvolt abhängig

Zu Beginn des Sanierungsverfahrens in den USA hatte der schwedische Nutzfahrzeuge-Hersteller Scania Northvolt finanziell gestützt. Scania gehört zum deutschen Volkswagen-Konzern und bezieht von Northvolt Akkus für E-Lastwagen. Wie der Sender SVT berichtet, sei Scania aktuell nicht mehr von Northvolt abhängig. "Wir haben mehr Batterien erhalten, als wir benötigen, und einen Vorrat angelegt und zukünftige Lieferungen auch bei einem anderen Hersteller gesichert", zitiert SVT einen Scania-Sprecher.

