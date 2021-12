Norovirus und Corona: Besucher-Stopp in Rendsburger Imland-Klinik Stand: 15.12.2021 17:39 Uhr Neben dem Besuchsverbot werden alle nicht dringlichen Eingriffe verschoben. Eine Notfallversorgung ist gesichert.

Wegen saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte wie dem Norovirus und der Behandlung von Corona-Patienten hat die Imland Klinik in Rendsburg einen Besucher-Stopp angeordnet. "Gründe für diese harten Maßnahmen sind personelle Engpässe und die steigende Infektionsgefahr", teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Die Begleitung von Gebärenden sei aber weiterhin mit einem negativen Testergebnis möglich.

Belegung soll begrenzt werden

Außerdem will die Klinikleitung die Belegung in den nächsten Tagen begrenzen, daher konzentriere man sich auf eine Notfallversorgung und nicht verschiebbare Eingriffe. Alle anderen Eingriffe und Behandlungen würden eingeschränkt. Die Klinik in Eckernförde ist von den Maßnahmen nicht betroffen. In Rendsburg werden momentan zehn Corona-Patienten behandelt, fünf von ihnen werden intensiv-medizinisch versorgt.

