Norla startet in Rendsburg - 500 Ausstellende sind dabei Stand: 01.09.2022 10:37 Uhr Eine Messe für Jedermann und gleichzeitig ein Treffpunkt für die Fachbranche: Zum 72. Mal startet die Agrarmesse Norla in Rendsburg. Corona-Beschränkungen gibt es nicht.

Das rund 130.000 Quadratmeter große Gelände und die Hallen in Rendsburg sind in diesem Jahr richtig gut gefüllt. Nach Angaben des Messe-Geschäftsführers Stephan Gersteuer ist die Kapazität nahezu erschöpft. Rund 500 Ausstellerinnen und Aussteller aus dem In- und Ausland sind dabei - 40 von ihnen sind neu. Der Schwerpunkt liegt laut Messeleitung auf der Landwirtschaftstechnik und der Digitalisierung, auch die Themen Wind, Solar und Biogas seien stark vertreten.

GPS-Trecker und Roboter für Kühe

Trecker, die mit Wasserstoff betrieben werden, oder landwirtschaftliche Maschinen, die per GPS unterstützt werden: Technikbegeisterte können sich von Fachleuten die neuesten Entwicklungen erklären und zeigen lassen. Auch Melkroboter sind dabei. Laut Messeleitung verwenden in Schleswig-Holstein bereits bis zu 15 Prozent der Landwirtinnen und Landwirte digitalisierte Melkmaschinen, Tendenz steigend. "Wenn Kuh Berta nicht richtig frisst, dann schlägt die Technik Alarm", erklärt Dörte Röhling von der Messeleitung. Die moderne Technik soll im Endeffekt dafür sorgen, dass die Tiere besser fressen und gesünder sind. Und es gehe um eine bessere Milchleistung und Arbeitsersparnis.

Erneuerbare Energien breit vertreten

Die Norla startet am Vormittag mit der Eröffnung und endet am Sonntag. Es geht um die Bereiche Landwirtschaft und Ernährung, Forst, Jagd, Gartenbau sowie Kommunaltechnik und Verbraucher, aber auch erneuerbare Energien. Für kleinere Besucher gibt es unter anderem eine Shetlandponyschau und den Fjordpferdetag. Zu sehen sind auch Schleswiger Kaltblüter bei einer Bundesschau. Das ist laut Gersteuer eine Pferderasse, die auf einer Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland steht. An allen vier Tagen können die Besucher zwischen neun und 18 Uhr kommen. Tickets gibt es sowohl online als auch an der Tageskasse.

