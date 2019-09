Stand: 05.09.2019 06:25 Uhr

Norla: Tiere, Technik und mehr in Rendsburg

Von der Biene bis zum Rind: In diesem Jahr geht es bei der heute beginnenden Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg schwerpunktmäßig um große und kleine Tiere sowie die Zucht und die Haltung. So sind auch Schweine, Schafe, Hühner und Ponys auf dem Messegelände nahe des Nord-Ostsee-Kanals zu sehen und zu kaufen. Neben der alle zwei Jahre stattfindenden Landestierschau gibt es Zuchtwettbewerbe und ein Schauprogramm. Seit fünf Jahren fester Bestandteil der Norla ist ein eigens errichteter Kuhstall, in dem ein Melkroboter in Aktion gezeigt wird. Knapp 600 Aussteller werden bis Sonntag versuchen, die Aufmerksamkeit der erwarteten 70.000 Besucher zu erhalten. Die Messe richtet sich an Fachbesucher und Verbraucher.

Agrarpolitik immer wieder Thema

Ein weiteres großes Thema auf der Norla ist die Landwirtschaftstechnik - daneben gibt es Aussteller unter anderem aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, Umwelttechnik und Garten- und Landschaftspflege. Auf dem Landesbauerntag und bei vielen Gesprächen und Rundgängen auf der Messe wird es auch um die Agrarpolitik gehen. Zu Gast ist dann Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Noch vor der offiziellen Eröffnung hatte gestern eine erste Fachtagung stattgefunden - die milchwirtschaftliche Kundgebung. Thema: "Zwischen Wunschkonzert und Wirklichkeit, Perspektiven für die Milcherzeuger".

Norla startet in Rendsburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.09.2019 08:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Günstiges Produkte, gleichzeitig hohe Qualität und Bio: Die Ansprüche an Landwirte steigen. Vor welchen Herausforderungen die Bauern auch in SH stehen, wird auf der Norla in Rendsburg diskutiert.







Auch Aktionen für Kinder

Neben Bauernverband, Landfrauen, Landjugend und Tierzuchtorganisationen ist unter anderem auch der Landesjagdverband auf der Norla vertreten. Für Kinder gibt es ferngesteuerte Traktoren, eine Hüpf- und Kletterburg und Kinderschminken.

