Norla 2023: Messe für Landwirtschaft und Verbraucher eröffnet Stand: 31.08.2023 12:28 Uhr Ein Treffpunkt für die Fachbranche - und eine Messe für Jedermann. Zum 73. Mal findet ab heute in Rendsburg die Norla statt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sie am Vormittag offiziell eröffnet - und der Landwirtschaft den Rücken gestärkt.

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat heute Vormittag die Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla begonnen. Auf dem ausgebuchten Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal werden sich in diesem Jahr mehr als 540 Aussteller präsentieren und mit interessierten Gästen ins Gespräch kommen. Bis Sonntag (3.9.) rechnen die Veranstalter mit etwa 70.000 Besuchern.

Bei der Norla stehen verschiedene Aspekte der Landwirtschaft im Fokus. Neben Landtechnik und Energie geht es auf der Messe auch um Themen wie Ernährung oder Tierzucht. Beliebte Attraktion für Verbraucher: die täglich stattfindenden Tierparaden und -schauen. Und auf der alle zwei Jahre stattfindenden Landestierschau bekommen Besucher diesmal laut Veranstalter von Bienen bis hin zu Bullen eine große Bandbreite an Tieren zu sehen. Als agrarpolitischer Höhepunkt der Norla gilt der Landesbauerntag am Freitag. Auf diesem wird unter anderem Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sprechen.

Im Rahmen der Norla-Eröffnung wies Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf die steigende Bedeutung der Landwirtschaft hin. Mit Blick auf die erheblichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf Lieferketten und den Weltmarkt sei es "auch ein Stück moralische Pflicht und Verantwortung", heimischen Landwirtinnen und Landwirten Rückendeckung zu geben. "Ich wünsche mir ausdrücklich, dass von dieser Norla ein Zeichen der Wertschätzung ausgeht", so Günther weiter.

Landtagspräsidentin betont auf Norla die Bedeutung von Tierwohl

Mit dem Schwerpunktthema Tiernutzung gehe auch die Frage des Tierwohls einher, erinnert Landtagspräsidentin Kristina Herbst, die ebenfalls eine Eröffnungsrede hielt. "Nicht zuletzt vor dem Hintergrund veränderter Anforderungen der Verbraucherinnen und Verbraucher ist hier in den vergangenen Jahren viel geschehen", so die CDU-Politikerin. Sie lobte, dass sich viele Betriebe in Schleswig-Holstein trotz der damit verbundenen Herausforderungen "aktiv und erfolgreich" mit dem Thema Tierwohl auseinandergesetzt haben.

Bauernpräsident: Landwirtschaft ist innovativ

Bauernpräsident Klaus-Peter Lucht hob dahingehend hervor, dass Schleswig-Holsteins Landwirtinnen und Landwirte mit den "mega Anforderungen" durchaus innovativ vorgehen. "Guckt euch mal die Höfe an, die ihr heute habt, auf denen ihr lebt und arbeitet - was sich dort entwickelt hat. Und guckt euch mal an, was vor 30 Jahren dort stand - da gibt es Luftbilder. Und dann kann man sehen, wie innovativ Landwirtschaft ist."

Das Messegelände Rendsburg hat vom 31. August bis 3. September täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt. Kinder, Schüler, Studierende, Auszubildende und Bundesfreiwilligendienstleistende zahlen fünf Euro. Rentner und Schwerbehinderte zahlen acht Euro.

