Nordkirche diskutiert über zukünftige Arbeit Stand: 15.09.2022 05:00 Uhr In den kommenden Tagen debattieren in Travemünde 150 Vertreterinnen und Vertreter der Nordkirche über neue theologische Grundlinien und die Ausrichtung ihrer Arbeit.

Am Donnerstag beginnt in Travemünde die Tagung der Landessynode - diese ist in einer evangelischen Landeskirche das oberste Entscheidungsorgan, eine Art "Kirchenparlament". Dabei geht es nach Angaben einer Sprecherin unter anderem um die zukünftige Ausrichtung der Kirche. 150 Delegierten wollen demnach über die Ergebnisse und die Umsetzung des fast dreijährigen Zukunftsprozesses diskutieren und einen Beschluss über die Weiterarbeit fassen.

Zusätzliche Kirchensteuermittel für Bedürftige einsetzen

Außerdem soll laut der Sprecherin über eine Änderung des Haushalts der Landeskirche 2022 diskutiert werden. Diese sieht vor, zusätzliche Kirchensteuermittel aus der Besteuerung der Energiepreispauschale zweckgebunden für Menschen zu verwenden, die besonders von der Energiekrise betroffen sind. Dazu sollen die drei diakonischen Werke der Nordkirche konkrete Projekte benennen. Die Nordkirche hat nach eigenen Angaben mehr als 1,8 Millionen Mitglieder in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

