Stand: 23.05.2024 17:28 Uhr Nordish Gaming Convention in Husum gestartet

In Husum im Kreis Nordfriesland ist mit der Nordish Gaming Convention am Donnerstag eine der größten LAN-Parties in Schleswig-Holstein gestartet. Noch bis Sonntag messen sich an ihren Computern rund 250 Spielerinnen und Spieler im Husumer Messe- und Congress-Zentrum. Dabei geht es unter anderem um die Spiele Counter Strike und League of Legends. Seit 2014 gibt es die Convention in Husum bereits.

