Nordhackstedt: Lkw nach Kollision umgekippt

Die Kreisstraße zwischen Hörup und Nordhackstedt (beide Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagnachmittag (31.3.) zwischen Nordhackstedt und dem Abzweig Riesbriek wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Laut Polizei war die Fahrerin eines Mercedes in Richtung Hörup unterwegs und wollte einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Während des Überholens kam sie von der Fahrbahn ab und prallte beim Gegenlenken gegen das Vorderrad des Lastzuges. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den mit Holzhackschnitzeln beladenen 40-Tonner und kippte um. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde leicht beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nordhackstedt, Hörup, Riesbriek und Linnau wurden alarmiert sowie ein Rettungswagen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Da durch den Unfall der AdBlue-Tank des Lastwagens beschädigt wurde, fingen die Einsatzkräfte rund 30 Liter der Flüssigkeit mit Wannen ab. Inzwischen ist die Straße wieder freigegeben.

