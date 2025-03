Stand: 25.03.2025 17:13 Uhr Nordfriisk Instituut in Bredstedt bekommt drei Millionen Euro

Das Nordfriisk Instituut in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) erhält für die nächsten drei Jahre finanzielle Unterstützung in Höhe von rund drei Millionen Euro. Das Geld kommt von der Friisk Stiftung, die wiederum vom Land Schleswig-Holstein gefördert wird. Ein Teil des Geldes wird in die neue Abteilung "Nordfriisk Liirskap" gesteckt. Ziel ist es, dass mehr Friesisch in Schulen und im Alltag gesprochen werden soll. Geplant sind außerdem ein Online-Kurs und Feierlichkeiten für das Jubiläumsjahr 2026. Das Motto lautet: 600 Jahre friesische Freiheit.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

