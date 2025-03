Stand: 09.03.2025 11:47 Uhr Nordfriesland: Brand in Halle mit Mais und Heu

Eine landwirtschaftlich genutzte Halle mit Gärmais und Heu ist in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren Menschen und Tiere nicht in Gefahr. Es sei ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei das Feuer schnell eindämmen, sie verhinderte so ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in der Trocknungsanlage das Feuer ausgelöst haben.

