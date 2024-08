Stand: 22.08.2024 09:11 Uhr Nordfriesland: 35 Betriebe von Blauzungenkrankheit betroffen

Die Blauzungenkrankheit breitet sich im Kreis Nordfriesland besonders schnell aus. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sind dort mittlerweile insgesamt 21 Rinderhaltungen und 14 Schafhaltungen betroffen. In ganz Schleswig-Holstein sind bislang Fälle bei 89 Höfen nachgewiesen. Die Blauzungenkrankheit befällt Rinder, Schafe und Ziegen.

Mehr als 1.500 Viehhaltungsbetriebe in Nordfriesland

Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, für die Tiere kann sie schlimmstenfalls zum Tod führen. Bei der aktuellen Zählung aus dem Jahr 2020 hat das Statistikamt Nord in Nordfriesland insgesamt mehr als 1.500 Viehhaltungsbetriebe und gut 94.000 Schafe und registriert. In keinem Kreis in Schleswig-Holstein gibt es demnach mehr Viehhaltung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Landwirtschaft