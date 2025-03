Stand: 25.03.2025 16:48 Uhr Nordertstedt: Entscheidung über Uwe-Seeler-Statue

Die Stadtvertretung in Norderstedt (Kreis Segeberg) entscheidet am Dienstag (25.3.), ob künftig eine Uwe-Seeler-Statue im Stadtpark stehen soll. Konkret geht es um eine rund 80.000 Euro teure Statue aus Granit. Die private "Initiative Uns Uwe in Norderstedt" plant, diese anfertigen zu lassen und dann der Stadt Norderstedt zu schenken, in der Uwe Seeler zuhause war. Vorher müsste die Stadtvertretung der Schenkung jedoch zustimmen. Während Hamburg der HSV-Legende bereits mehrere Denkmäler gesetzt hat, konnten sich die Norderstedter Fraktionen trotz verschiedener Vorschläge in der Vergangenheit bisher nicht einigen.

