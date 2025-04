Stand: 01.04.2025 12:13 Uhr Norderstedter U-Bahnhöfe bleiben Kontrollgebiet

Die U-Bahnhöfe Norderstedt-Mitte und Garstedt (Kreis Segeberg) bleiben sogenannte Kontrollbereiche. Laut Polizei wurde eine entsprechende Anordnung bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Damit können die Einsatzkräfte Passantinnen und Passanten in diesem Bereich weiterhin auch ohne konkreten Anlass kontrollieren. Dabei geht es beispielsweise um die Überprüfung der Ausweispapiere oder auch körperliche Durchsuchungen. Die Anordnung war in den vergangenen Monaten immer wieder verlängert worden. Ziel ist es laut Polizei, Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg