Stand: 26.02.2025 10:58 Uhr Norderstedt will neuer Hochschulstandort werden

In Norderstedt(Kreis Segeberg) sind viele große Unternehmen wie zum Beispiel Tesa, Casio, Schülke und Jungheinrich ansässig. Und wenn es nach den Unternehmen geht, könnte deren Forschung in Zukunft gern Teil eines eigenen Hochschulstandorts sein. Dieser Wunsch wurde gegenüber der Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (Grüne) mehrfach geäußert, so eine Sprecherin der Stadt. Auch die Technologieexpertise der Stadtwerke sei besonders. Also wäre man mit einem Teilstandort einer Hochschule sofort dabei, so Schmieder.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Patrick Pender macht sich für eine Fachhochschule mit Digitalkompetenz in Norderstedt stark. Konkrete Gespräche oder Pläne mit einer der Hochschulen im Land gibt es noch nicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg